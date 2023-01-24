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أبوجناح يبحث مع السفير التشيكي مشروع اتفاقية «ميدوفاك»

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 24 يناير 2023, 01:56 صباحا
أبوجناح يبحث مع السفير التشيكي مشروع اتفاقية «ميدوفاك»
وزير الصحة المكلف رمضان أبوجناح يستقبل سفير التشيك لدى ليبيا جان فيسيتال، الإثنين 23 يناير 2023 (وزارة الصحة)
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بحث نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، وزير الصحة المكلف رمضان أبوجناح، مشروع اتفاقية «ميدوفاك» التي سيجرى توقيعها بين وزارة الصحة الليبية والمستشفى العسكري التشيكي، بهدف تدريب الأطباء الليبيين في مجال الطب الفيزيائي، وسيجري تنفيذ الاتفاقية من خلال مركز طب الطوارئ والدعم.

جاء ذلك خلال استقباله، ظهر اليوم الإثنين، سفير جمهورية التشيك لدى ليبيا جان فيسيتال والوفد المرافق له، بحسب بيان نشرته صفحة الوزارة على «فيسبوك».

- ليبيا والتشيك تدرسان استئناف التعاون الصحي

برامج الأطباء الزوار
وتناول اللقاء ملفات أخرى، أبرزها تبادل الخبرات والتدريب في مجالات الطوارئ، والعظام، وجراحة الأعصاب، فضلًا عن تنفيذ برامج الأطباء الزوار لإجراء جراحات كبرى داخل ليبيا، وتسهيل منح التأشيرات للمرضى الليبيين، إلى جانب تعزيز التعاون في مجال توريد معدات طبية متخصصة في تقديم العلاج الطبيعي.

من جانبه، أعرب السفير التشيكي عن تطلّع بلاده لتعزيز العلاقات مع ليبيا في مختلف المجالات، وتعزيز اتفاقيات التعاون بين وزارتي الصحة الليبية والتشيكية، داعيًا وزير الصحة لزيارة وزارة الصحة التشيكية، والجامعات الطبية في التشيك للتباحث حول توقيع اتفاقيات التعاون المشترك.

بدوره، أشار أبوجناح إلى العلاقات الوطيدة بين البلدين، مؤكدًا أنَّ وزارة الصحة الليبية ترحّب بالتعاون معها في الجانب الصحي وفق الإجراءات والقوانين المعمول بها في ليبيا.

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