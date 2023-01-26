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القبض على متهمين يبيعان دولارات مزيفة في صبراتة

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 26 يناير 2023, 04:15 مساء
القبض على متهمين يبيعان دولارات مزيفة في صبراتة
المتهمان ببيع عملات مزيفة في صبراتة. (مديرية أمن صبراتة)
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ألقى رجال الشرطة بمديرية أمن صبراتة القبض على متهمين ببيع دولارات مزيفة في السوق السوداء بالمدينة.

وقال بيان للمديرية اليوم الخميس إن أعضاء قسم البحث الجنائي تمكنوا من ضبط شخصين باعا 6 آلاف و900 دولار من العمله المزيفة لأحد المحال العاملة يالسوق السوداء مقابل 36 ألف دينار، وبالتحقيق معهما أقرا بعلمهما أنها مزورة.

مداهمة محال سوق الذهب في صبراتة
وجرى تكليف جميع فرق التحري بمداهمة محال ما يعرف بـ«سوق الذهب» التي تزاول مهنة بيع وشراء العملة والتأكد من عدم تداول هذه العملة المزيفة بالمدينة.

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كما نبهت المديرية أصحاب المحال بضرورة الحصول على رخص مزاولة وذلك لتسهيل عملية المراقبة والتتبع؛ فيما اتخذت الإجراءات وأودع المتهمان الحجز.

دولارات مزيفة جرى ضبطها في صبراتة. (مديرية أمن صبراتة)
دولارات مزيفة جرى ضبطها في صبراتة. (مديرية أمن صبراتة)
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