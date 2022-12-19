ضبط متهمين بالهجوم على دورية أمنية في صبراتة

القاهرة - بوابة الوسط

ضبطت أفراد إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية متهمين اثنين ضالعين في هجوم استهدف دورية للإدارة بمدينة صبراتة الخميس الماضي.

وهاجم المتهمان الدورية لدى تمركزها في تقاطع الأندلس بالمدينة، ما أسفر عن وفاة أحد عناصرها وإصابة آخرين بجروح متوسطة، حسب بيان وزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة على صفحتها بموقع «فيسبوك»، أمس الأحد.

وأشارت الوزارة إلى ضبط سلاح آلي مع المتهمين، حيث اتخذت الإجراءات القانونية معهما، ثم أحيلا إلى مكتب النائب العام.

اشتباكات في صبراتة

ووقع هذا الحادث قبل يوم من اشتباكات في صبراتة بين ما تعرف بـ«مجموعة البراعم» التابعة لأحمد الدباشي الملقب بـ«العمو»، وجهاز إنفاذ القانون التابع لحكومة الوحدة الوطنية، ومن ثم تحولت إلى اشتباك مع مجموعة «الكابوات»، فيما أعلن جهاز الإسعاف والطوارئ مقتل شخصين في المواجهات.

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وعقب توقع الاشتباكات، بث الجهاز تسجيلًا مصورًا للناطق أسامة علي من داخل إحدى سيارات الإسعاف يظهر هدوءًا يخيم على شوارع في صبراتة، وعدم وجود أي مظاهر مسلحة.