«بلدي صبراتة» يعلن تسليم كل المطلوبين في الاشتباكات

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن المجلس البلدي صبراتة تسليم كل المطلوبين والمتسببين في الاشتباكات التي شهدتها المدينة فجر أمس، والليلة قبل الماضية، إلى الجهات الأمنية لتطبيق القانون على المخالفين.

وقال المجلس، في بيان أمس الجمعة، إن الاتفاق جرى بفعل «جهود مجالس الحكماء والأعيان بمنطقة صبراتة والزاوية والمجلس البلدي لبلدية صبراتة، وتوجت بوقف الأعمال والمظاهر المسلحة بالمدينة»، مشيرًا إلى «وضع حلول نهائية أساسها الاحتكام إلى القانون ومؤسسات الدولة الرسمية».

- مصادر: وساطة حكماء الزاوية وصبراتة توقف الاشتباكات.. واتفاق على تسليم المطلوبين

اشتباكات صبراتة.. كيف بدأت؟

وأفادت مصادر محلية، في وقت سابق، بأن الاشتباكات بدأت الليلة الماضية بين ما تعرف بمجموعة البراعم التابعة لأحمد الدباشي الملقب بـ«العمو»، وبين جهاز إنفاذ القانون التابع لحكومة الوحدة الوطنية، ومن ثم تحولت إلى اشتباك مع مجموعة «الكابوات»، فيما أعلن جهاز الإسعاف والطوارئ (التابع لحكومة الوحدة الوطنية الموقتة) مقتل شخصين في «الاشتباكات العنيفة» بالمدينة، وأبدى الهلال الأحمر بالمدينة استعداده لإخراج العالقين بعد عودة الهدوء.

وعقب توقع الاشتباكات، بث جهاز الإسعاف والطوارئ تسجيلًا مصورًا للناطق أسامة علي من داخل إحدى سيارات الإسعاف يظهر هدوءًا يخيم على شوارع في صبراتة، وعدم وجود أي مظاهر مسلحة.