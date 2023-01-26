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الحويج يبحث التعاون مع منظمة الرقيب في حماية المستهلك

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 26 يناير 2023, 08:30 صباحا
الحويج يبحث التعاون مع منظمة الرقيب في حماية المستهلك
الحويج مع رئيس وأعضاء مجلس إدارة منظمة الرقيب، 25 يناير 2023، (وزارة الاقتصاد)
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بحث وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، محمد الحويج، مع رئيس مجلس إدارة منظمة الرقيب لحماية المستهلك، وائل الصغير، سبل التعاون في وضع برنامج عمل مشترك بين الوزارة والمنظمة مما يسهم في حماية حقوق المستهلك ورفع مستوى جودة الخدمات.

جاء ذلك في اجتماع، أمس الأربعاء، بمقر ديوان الوزارة بحضور مدير إدارة التفتيش وحماية المستهلك بالوزارة وأعضاء مجلس إدارة المنظمة، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع «فيسبوك».

وتناول اللقاء كذلك الاستعداد لإحياء فعاليات اليوم العالمي لحماية المستهلك خلال شهر مارس المقبل، وحث الحويج على ضرورة تكثيف الزيارات الميدانية والتفتيش المستمر للتأكد من عدم وجود مخالفات تجارية.

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