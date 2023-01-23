توقيع مذكرة تفاهم بين غرفتي طرابلس و«الأميركية العربية» لتعزيز التعاون التجاري

القاهرة - بوابة الوسط

وقعت غرفة التجارة والصناعة والزراعة طرابلس مذكرة تفاهم مع الغرفة التجارية الأميركية العربية لتعزيز التعاون التجاري بين الجانبين، وذلك بحضور عدد من رجال الأعمال الليبيين والأميركيين والمبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى ليبيا ريتشارد نورلاند.

وجرت مراسم التوقيع على هامش لقاء ضم رئيس لجنة إدارة غرفة التجارة والصناعة والزراعة طرابلس المهندس أنور أبوستة ورئيس الغرفة التجارية الأميركية العربية ديفيد بالعاصمة الأميركية واشنطن.

تفاصيل مذكرة التفاهم

وقالت غرفة التجارة والصناعة والزراعة طرابلس عبر صفحتها على «فيسبوك» إن مذكرة التفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون التجاري وتبادل الخبرات بعدد من المجالات ودعم الشركات وتسهيل حركة أصحاب الأعمال، وتنظيم مؤتمرات اقتصادية ومعارض مشتركة في كلا البلدين وتنفيذ برامج تدريب ودعم تستهدف منتسبي الغرف والعناصر الوطنية.

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وأكد أبوستة رغبة غرفة التجارة والصناعة والزراعة طرابلس في تعزيز العلاقات التجارية مع القطاع الخاص بالولايات المتحدة، والعمل على نقل التجارب والخبرات والتقنيات الحديثة إلى ليبيا.

وحضر مراسم التوقيع إلى جانب نورلاند عضو لجنة إدارة غرفة طرابلس عصام الجهاني، ومدير إدارة العلاقات والتعاون الدولي بغرفة طارق السموعي، وعضو لجنة إدارة الغرفة الأميركية العربية جيمس سميث، والمسؤول عن مكتب ليبيا في وزارة الخارجية الأميركية ديفيد لينفيلد، ونائبة رئيس قسم الشرق الأوسط بالوكالة الأميركية للتنمية الدولية «USAID» ميغان دوهيرتي.

نورلاند متحدثا خلال مراسم توقيع مذكرة التفاهم في واشنطن بين غرفة التجارة والصناعة والزراعة طرابلس والغرفة التجارية الأميركية العربية. (غرفة التجارة والصناعة والزراعة طرابلس)