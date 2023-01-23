ليبيا تشارك ببعثة تجارية في معرض لمواد البناء بلاس فيغاس

القاهرة - بوابة الوسط

شارك وفد أعمال من ليبيا في أكبر معرض للأسمت والبناء بمدينة لاس فيغاس الأميركية، فيما أشارت سفارة الولايات المتحدة إلى أن البعثة التجارية الليبية تعد الأضخم منذ عقد، معربة عن تطلعها إلى تدعيم الروابط التجارية بين البلدين.

وغردت السفارة الأميركية عبر حسابها على «تويتر» مهنئة «وفد الأعمال الليبي على زيارته الناجحة إلى معرض وورلد أوف كونكريت في لاس فيغاس، نيفادا»، والذي أقيم خلال الفترة من «17- 19 يناير وهو أكبر معرض تجاري مخصص لصناعات الأسمنت والبناء».

التعاون التجاري بين الولايات المتحدة وليبيا

وقالت السفارة في تغريدة ثانية إن «الحدث يمثل أضخم بعثة تجارية من ليبيا إلى الولايات المتحدة منذ عقد من الزمن»، معتبرة ذلك «نتاج التعاون الوثيق بين سفارة الولايات المتحدة لدى ليبيا ومكتب خدمات التجارة الخارجية الأميركية والغرفة التجارية الأميركية في ليبيا وغرفة التجارة والصناعة والزراعة طرابلس».

وأعربت سفارة الولايات المتحدة لدى ليبيا وشركائها في تغريدة ثالثة عن تطلعها «إلى المزيد من المناسبات المستقبلية لتدعيم الروابط التجارية الأميركية-الليبية».

40 رجل أعمال ليبي يشاركون ملتقى البناء والتشييد بلاس فيغاس

وشاركت غرفة التجارة والصناعة والزراعة طرابلس في أعمال الملتقى الدولي للبناء والتشييد بالولايات المتحدة، بوفد ضم 40 رجل أعمال من منتسبي الغرفة برئاسة المهندس أنور أبوستة رئيس لجنة الإدارة، وعضو لجنة الإدارة عصام الجهاني ومدير إدارة العلاقات والتعاون الدولي بالغرفة الدكتور طارق السموعي وممثلة عن وزارة التجارة الأميركية.

وقالت الغرفة إن افتتاح المعرض المصاحب للملتقى شهد مشاركة أكثر من 1200 شركة دولية متخصصة في مجالات المقاولات والبناء والاستثمار العقاري، مشيرة إلى قيام وفدها بجولة داخل المعرض تعرف خلالها على التقنيات الحديثة في مجالات البناء والتشييد وعقد لقاءات ثنائية مع عدد من أصحاب الأعمال والشركات الأجنبية المشاركة بهدف تبادل التجارب والخبرات واستعراض الفرص الاستثمارية على المستويات المحلي والإقليمي والدولي.

وأشاد المهندس رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة طرابلس أنور أبوستة في كلمته بمستوى التنظيم للملتقى وحرص وفد أصحاب الأعمال من منتسبي الغرفة المشارك بالفعاليات ودعم جهود الإدارة القائمة على تعزيز دور القطاع الخاص في مجالات المقاولات والبناء ومساهمتها في نقل التقنيات الحديثة المعتمدة عالميا من خلال الشركات المحلية والأجنبية لتنفيذ مشاريع التنمية والاستثمار في ليبيا وتحقيق التنمية الاقتصادية بمختلف المناطق.

مشاركة وفد الأعمال الليبي بالمعرض الأميركي لمواد البناء. (السفارة الأميركية)

مشاركة وفد الأعمال الليبي بالمعرض الأميركي لمواد البناء. (السفارة الأميركية)