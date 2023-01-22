القيب يبحث تعزيز التعاون في مجال التعليم العالي مع الجزائر

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

بدأ وزير التعليم العالي بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة د.عمران القيب، زيارة إلى الجزائر، وكان في استقباله وزير التعليم العالي الجزائري كمال بنداري.

ومن المقرر أن يوقع القيب خلال الزيارة البرنامج التنفيذي للتعاون الجزائري- الليبي في مجال التعليم العالي. وأكد الوزير في تصريح لدى وصوله العاصمة الجزائرية عمق العلاقات الثنائية بين البلدين، مشيرا إلى أن زيارته تأتي في إطار التعاون في مجال التعليم العالي بين الجامعات الليبية والجزائرية.

القيب يزور مركز تطوير التكنولوجيات المتقدمة

وفي وقت لاحق، زار القيب مركز تطوير التكنولوجيات المتقدمة في العاصمة الجزائر، وهو أحد المراكز التكنولوجية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي الجزائرية. وقدم مدير التطوير التكنولوجي والابتكار بالمديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي جلالي تساليت، شرحا وافيا عن عمل المركز، وتحدث عن إمكانية فتح آفاق التعاون بينه وبين نظرائه في ليبيا.

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وشدد الوزير على أهمية هذه الوزارة في مد جسور التواصل بين المركز والمراكز البحثية في ليبيا، التي تشرف عليها الهيئة الليبية للبحث والمراكز البحثية بالجامعات الليبية، بعدها قدم مدير المركز شرحا تفصيليا عن هذا المركز والهياكل التابعة له ومشاريعه.