«الكهرباء»: صيانة خط نقل طاقة بالجبل الأخضر

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، الجمعة، انتهاء إدارة صيانة شبكات الجهد المتوسط الجبل الأخضر وطبرق من أعمال صيانة كاملة لخط نقل طاقة في الجبل الأخضر.

ويتعلق الأمر بخط «لقعرة- كمبوت» جهد «66 ك. ف» بطول 30 كيلومترا، حسب بيان صادر عن شركة الكهرباء أشارت إلى أن هذه الصيانة هي الأولى منذ سنوات على الخط.

- وصول 7 شحنات قطع غيار لمحطتي كهرباء شمال بنغازي والخمس الغازية

وأمس الخميس، أعلنت الشركة العامة للكهرباء وصول سبع شحنات محملة بـ34 طردا تحتوي على قطع غيار ومعدات منها شحنتان لمحطة شمال بنغازي وخمس شحنات لمحطة كهرباء الخمس الغازية.

أعمال صيانة على خط نقل طاقة بالجبل الأخضر، 20 يناير 2023. (شركة الكهرباء)

أعمال صيانة على خط نقل طاقة بالجبل الأخضر، 20 يناير 2023. (شركة الكهرباء)

أعمال صيانة على خط نقل طاقة بالجبل الأخضر، 20 يناير 2023. (شركة الكهرباء)

أعمال صيانة على خط نقل طاقة بالجبل الأخضر، 20 يناير 2023. (شركة الكهرباء)