شركة سرت تنجح في إعادة بئر نفطية للإنتاج بمعدل 1700 برميل يوميًا

القاهرة - بوابة الوسط

نجحت الإدارة العامة للعمليات بشركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز في إعادة بئر نفطية إلى الإنتاج بمعدل 1700 برميل من الخام يوميا، بحسب ما أعلنته المؤسسة الوطنية للنفط مساء اليوم الخميس.

وقالت المؤسسة عبر صفحتها على «فيسبوك» إن إدارة العمليات بشركة سرت تمكنت «من إعادة البئر T5-13 للإنتاج وربطها بالمجهودات الذاتية والإمكانيات المتوفرة حيث كان معدل الإنتاج اليومي 1700 برميل نفط دون أي كمية تذكر من المياه المصاحبة».

- «سرت لإنتاج النفط» تعيد تشغيل «الجبل» وتستعد لـ«الحقول الذكية»

- شركة سرت تناقش مع «الإنشاءات النفطية» صعوبات تواجه مشروعات الصيانة

- شركة سرت للنفط تؤكد وقف تسرب الخام بالخط الرئيسي المتجه إلى مرسى البريقة

وأضافت المؤسسة أن إدارة العمليات بشركة سرت نجحت أيضا في ربط البئر رقم S2-6 بحقل الحطيبة على الإنتاج والذي كان مقفلا منذ سنة 2014 بالإضافة إلى ربط البئر C337 والبئر 335 بقدرة إنتاجية 750 برميل يوميا على الخانق نصف بوصة وبدون مياه مصاحبة.

وأشاد مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط بجهود شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز المبذولة مؤخرا في رفع معدلات الإنتاج، وكذلك الجنود المجهولون الذين كانوا خلف هذه الأعمال المتميزة.