«سرت لإنتاج النفط» تعيد تشغيل «الجبل» وتستعد لـ«الحقول الذكية»

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز، إعادة تشغيل حقل الجبل بكامل طاقته الإنتاجية والذي سيضيف نحو تسعة آلاف برميل، و«البدء فعليا بمنظومة الرفع بالغاز بحقل زلطن».

جاء ذلك في بيان بأبرز نشاطات سرت لتسويق النفط خلال الربع الأخير من العام 2022، على صفحة المؤسسة الوطنية للنفط بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

حقول ذكية

وأشار البيان إلى ‏توريد معدات تطوير حقول الشركة وتجهيزها لتكون حقولا ذكية. كما نوهت الشركة إلى «الانتهاء من مشروع المسح السيزمي ثلاثي الأبعاد بالامتياز (م ن 216أ) بحوض غدامس بمساحة إجمالية بلغت 1700 كم2، والبدء في تنفيذ مشاريع معالجة المعلومات».

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يشار إلى أن شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز تتبع المؤسسة الوطنية للنفط، وأنشئت الشركة التي يقع مقرها الرئيسي في مرسى البريقة سنة 1981، وتباشر الشركة جميع الأنشطة المتعلقة باستكشاف وإنتاج وتصنيع النفط والغاز، وكذلك نقل الغاز إلى المستهلكين عبر الخط الساحلي.