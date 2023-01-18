وزير الثروة المائية يعرض على باشاغا رؤيته لتوفير الأمن المائي

القاهرة - بوابة الوسط

عرض وزير الثروة المائية بالحكومة المكلفة من مجلس النواب محمد حومة، على رئيس الوزراء فتحي باشاغا «رؤيته حيال توفير الأمن المائي والحفاظ على المخزون الاستراتيجي الآمن للدولة الليبية» وفق المكتب الإعلامي للحكومة.

وأضاف المكتب الإعلامي عبر صفحته على «فيسبوك» أن باشاغا بحث خلال اجتماعه مع وزير الثروة المائية، اليوم الأربعاء، بديوان رئاسة الوزراء بمدينة سرت، ملف إمدادات المياه للمدن والمشروعات الزراعية وقضايا الأمن المائي.

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وأوضح المكتب الإعلامي أن وزير الثروة المائية أطلع باشاغا على مستجدات الوزارة حيال إمدادات المياه للمدن والمشروعات الزراعية والصعوبات والمعوقات التي تعيق عمل الوزارة.

ويأتي اجتماع باشاغا مع وزير الثروة المائية بعد يومين من زيارته لعدد من المشروعات الزراعية في المنطقة الجنوبية خلال جولة أجراها عقب انعقاد اجتماع مجلس وزراء الحكومة في مدينة سبها.

وخلال جولته وعد باشاغا المسؤولين عن تلك المشروعات بأنه سيوجه الوزارات والجهات المختصة في حكومته بتوفير الدعم اللازم لتلك المشروعات لتحقيق مستهدفاتها ودعم الأمن الغذائي.

وزير الثروة المائية محمد دومة خلال لقائه مع باشاغا، الأربعاء 18 يناير 2023. (المكتب الإعلامي للحكومة)

باشاغا خلال لقائه مع وزير الثروة المائية محمد دومة، الأربعاء 18 يناير 2023. (المكتب الإعلامي للحكومة)