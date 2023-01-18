ضبط 3 وافدين سرقوا أخشابا من منزل قيد الإنشاء ببنغازي

القاهرة - بوابة الوسط

ضبط مركز شرطة بوعطني في مدينة بنغازي ثلاثة وافدين يحملون الجنسية المصرية، سرقوا أخشابا من منزل قيد الإنشاء، تقدر قيمتها بمبلغ 15 ألف دينار.

وتقدم مواطن بشكوى ضد مجهولين بشأن الواقعة، حيث جرى تكليف أعضاء التحريات بالتحقيق فيها، لتسفر الجهود عن التوصل إلى المعلومات حول الفاعلين، وهم الوافدون الثلاثة الذين كانوا يعملون في المنزل، حيث كانوا يترددون عليه ليلا، حسب بيان مديرية أمن بنغازي على صفحته في موقع «فيسبوك»، أمس الثلاثاء.

وضبط أعضاء التحريات المتهمين وبحوزتهم مبلغ 4450 دينارا، واعترفوا بما نُسب إليهم، وأفادو بأنهم باعوا الأخشاب المسروقة بالمبلغ الذي بحوزتهم، حيث جرى تحريزه ثم أحيلوا إلى النيابة العامة.