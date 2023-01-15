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انطلاق امتحانات نصف العام للتعليم الأساسي والثانوي

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 15 يناير 2023, 11:59 صباحا
انطلاق امتحانات نصف العام للتعليم الأساسي والثانوي
طلاب يؤدون امتحانات نصف العام، 15 يناير 2023، (التعليم)
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انطلقت الامتحانات النهائية للفصل الدراسي الأول وامتحانات الفترة الأولى لشهادتي إتمام مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي للعام الدراسي 2022– 2023 في جميع ربوع ليبيا، والتي تستمر حتى 26 يناير.

وقال وزير التربية والتعليم في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة موسى المقريف، إن أسئلة الامتحانات ستراعي المستويات المختلفة، وستكون ضمن المقررات الدراسية، ناصحا الطلاب بقراءة الأسئلة بعناية، والإجابة على الأكثر تذكرا أولًا، على أن يبدأوا من الأسهل وصولا إلى الأصعب، ومن الأقصر فالأطول، مع ضرورة التحقق من الإجابات ومراجعتها بشكل كامل، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع «فيسبوك».

تنبيهات للطلاب
وجاء في نص المادة (28) من قرار مجلس الوزراء رقم (1013 لسنة 2022)، بشأن إصدار لائحة تنظيم شؤون التربية والتعليم لمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي: «يقيم التلاميذ بالصفوف من السادس إلى الثامن من مرحلة التعليم الأساسي بنظام الفصل الدراسي، ويكون امتحان نهاية الفصل على مستوى المؤسسة التعليمية، وتتولى إدارة المؤسسة التعليمية وضع أسئلة الامتحان والإشراف عليها تحت إشراف وحدة الامتحانات بالمؤسسة ويجوز إجراء امتحانات موحدة على مستوى مراقبة التربية والتعليم تحت إشراف مكتب الامتحانات بمراقبة التربية والتعليم».

ونبهت الوزارة على الطلاب المتقدمين لخوض الامتحانات، عدم اصطحاب الهاتف المحمول، وآلات التسجيل، والآلة الحاسبة المخزنة إضافة إلى الأجهزة الإلكترونية، بالإضافة إلى كل ما يتعلق بالمواد الدراسية من كتب، ومذكرات، وكراسات داخل قاعات الامتحانات، مؤكدة أن اصطحابها يعتبر حالة من حالات الغش.

طلاب يؤدون امتحانات نصف العام، 15 يناير 2023، (التعليم)
طلاب يؤدون امتحانات نصف العام، 15 يناير 2023، (التعليم)
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