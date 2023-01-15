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مستشفى الحوادث سبها يتسلم معدات لقسمي العناية الفائة والتصوير الطبي ومستلزمات للجراحة

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 15 يناير 2023, 08:08 صباحا
مستشفى الحوادث سبها يتسلم معدات لقسمي العناية الفائة والتصوير الطبي ومستلزمات للجراحة
مستلزمات طبية مقدمة إلى مستشفى الحوادث سبها، 14 يناير 2023، (الصحة)
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سلّمت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، مستشفى الحوادث سبها شحنة معدات لقسمي العناية الفائقة والتصوير الطبي، إلى جانب مستلزمات طبية خاصة بحالات الجراحة والطوارئ.

جاء ذلك عقب إصدار نائب رئيس الحكومة ووزير الصحة المكلف رمضان أبوجناح، تعليماته خلال اجتماعه مع مدير مستشفى سبها الطبي يامن حمودة، مطلع شهر يناير الجاري؛ لتوفير جميع الاحتياجات والمستلزمات اللازمة للمستشفى بكل أقسامه لضمان تقديم أفضل الخدمات للمرضى من المواطنين، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع «فيسبوك»، أمس السبت.

وأكد أبوجناح، خلال الاجتماع، حرص الوزارة على تلبية احتياجات المستشفيات والمراكز الطبية المتخصصة بالتعاون مع الجهات المعنية بالدولة، دعما منها لتوطين العلاج بالداخل، وشدّد على ضرورة تكثيف الجهود من أجل تقديم خدمات طبية لائقة للمواطنين.

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