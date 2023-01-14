تراجع الدولار وارتفاع اليورو مقابل الدينار الليبي في السوق الموازية

القاهرة - بوابة الوسط

تراجع متوسط سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الدينار الليبي، في حين ارتفع الجنيه الإسترليني واليورو في السوق الموازية، اليوم السبت.

وانخفضت العملة الأميركية إلى 5.08 دينار مقابل 5.11 دينار، الخميس، حسب متداولين وصفحات بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

سعر صرف اليورو والإسترليني مقابل الدينار الليبي

وارتفعت العملة الأوروبية إلى 5.49 دينار مقابل 5.48 دينار، والعملة البريطانية إلى 6.19 دينار مقابل 6.15 دينار، نهاية الأسبوع الماضي.

وانخفض سعر الليرة التركية إلى 0.27 دينار مقابل 0.28 دينار في السوق الموازية، كما هبط الدينار التونسي إلى 1.65 دينار مقابل 1.67 دينار. وتراجع سعر كسر الذهب عيار 18 إلى 230 دينارا مقابل 228 دينارا، الخميس.

