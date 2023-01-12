حبس عميد هراوة بتهمة اختلاس معدات مخصصة لمجابهة «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط

أمرت النيابة العامة، اليوم الخميس، بحبس عميد بلدية هراوة احتياطيا على ذمة التحقيق في واقعة اختلاس معدات طبية مخصصة لغرض مجابهة جائحة فيروس «كورونا».

وقال مكتب النائب العام في بيان، إن تحقيقات بوشرت بشأن واقعة اختلاس معدات طبية مخصصة لمجابهة الجائحة في بلدية هراوة خلصت إلى توجيه عديد الاتهامات إلى عميد البلدية.

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ووفقا لبيان النائب العام، فإن تحقيقات النيابة العامة خلصت إلى «تعمد عميد البلدية اختلاس المنقولات التي كانت تحت يده وعهدته، وخروجه عن مقتضيات المصلحة العامة؛ بإحجامه عن تجهيز مركز العزل، رغم تسلُّمه معدات العمل، التي من شأنها تجويد الخدمة الطبية»، لذلك أمرت النيابة العامة بحبس المتهم احتياطيا على ذمة التحقيق.