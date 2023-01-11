وسائل إعلام: منفذ اعتداء باريس شاب ليبي وصل إلى فرنسا قبل 3 سنوات

القاهرة - بوابة الوسط

أفادت وسائل إعلام، اليوم الأربعاء، أن منفذ اعتداء بسلاح أبيض في محطة «دو نور» للقطارات في باريس شاب ليبي في العشرينات من عمره، وصل إلى فرنسا قبل 3 سنوات.

ونقل موقع قناة «الحدث» السعودية عن وسائل إعلام فرنسية قولها إن الشباب منفذ الاعتداء «معروف بسوابق جنائية، إلا أنه لم يكن معروفاً لدى أجهزة الاستخبارات، وليس متهمًا بعلاقات مع جماعة إرهابية»، مضيفة أن ‏الشرطة الفرنسية كانت أصدرت قرارًا بترحيله من البلاد الصيف الماضي.

- عدة جرحى طعنا بسكين في محطة قطارات شمال باريس

ووقع الحادث قرابة الساعة 06:45 بالتوقيت المحلي (الساعة 05:45 ت. غ) داخل المحطة، وسيطرت عناصر الشرطة على المنفذ وأصيب بإصابة طفيفة برصاصة، حسبما أفادت مصادر في الشرطة لوكالة «فرانس برس».