مجلس الدولة يعقد لقاء مع تجمع الأحزاب السياسية

القاهرة - بوابة الوسط

عقد النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للدولة ناجي مختار رفقة عدد من أعضاء المجلس، اليوم الإثنين، لقاء مع تجمع الأحزاب الليبية، بمقر المجلس في العاصمة طرابلس.

وأوضح المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة أن هذا اللقاء يأتي في إطار التواصل مع القاعدة السياسية من الأحزاب والشخصيات الفاعلة، دون مزيد من التفاصيل بشأن اللقاء.

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وعقد اللقاء بعد أيام من لقاء رئيس المجلس خالد المشري مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح في القاهرة والذي عقد يومي الأربعاء والخميس، وأصدر في ختامه الطرفان بيانا مشتركا بشأن القاعدة الدستورية اللازمة لإجراء الانتخابات وخارطة طريق للمرحلة المقبلة.

لقاء ناجي مختار وعدد من أعضاء مجلس الدولة وتجمع الأحزاب، الإثنين 9 يناير 2023. (مجلس الدولة)

لقاء ناجي مختار وعدد من أعضاء مجلس الدولة وتجمع الأحزاب، الإثنين 9 يناير 2023. (مجلس الدولة)