  • Alwasat News
Atwasat

على هامش منتدى النقب.. مشاورات أميركية - إماراتية حول الملف الليبي

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 09 يناير 2023, 10:53 صباحا
على هامش منتدى النقب.. مشاورات أميركية - إماراتية حول الملف الليبي
شوليت خلال إدلائه بتصريحات على هامش زيارته طرابلس، 15 سبتمبر 2021، (السفارة الأميركية)
alwasat radio

بدأ مستشار وزارة الخارجية الأميركية ديريك شوليت زيارة إلى الإمارات، يبحث على هامشها عدة ملفات إقليمية ودولية مع مسؤولين إماراتيين، من ضمنها الوضع في ليبيا

ووصل شوليت أمس الأحد إلى أبوظبي، حيث من المقرر أن يشارك في اجتماعات متعددة الأطراف، فيما بات يعرف بـ«منتدى النقب»، حسب بيان الخارجية الأميركية.

وسيجري الدبلوماسي اتصالات ثنائية مع كبار المسؤولين الإماراتيين بشأن التطورات الإقليمية والعالمية الأخيرة بما في ذلك حرب أوكرانيا وليبيا وروسيا وايران.

دعم جهود باتيلي لتحقيق التوافق حول الانتخابات
ويوم الخميس الماضي، أعلنت الولايات المتحدة دعمها بـ«قوة» دعوة الممثل الخاص للأمين رئيس بثعة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عبدالله باتيلي، إلى «توافق وطني» في ليبيا حول تحديد جدول زمني واضح للانتخابات.

- واشنطن تدعم بـ«قوة» دعوة باتيلي للتوافق حول تحديد جدول زمني للانتخابات
- بعد إعلان عقيلة والمشري.. نورلاند: ليس هناك أي سبب لتأجيل وضع تاريخ مبكر للانتخابات
بعد إعلان المشري وعقيلة.. البعثة الأممية تحث «النواب» و«الدولة» على سرعة التوصل إلى اتفاق «كامل ونهائي»
- بيان مشترك لعقيلة والمشري: إحالة الوثيقة الدستورية إلى المجلسين لإقرارها

وقالت السفارة الأميركية لدى ليبيا عبر حسابها على موقع «تويتر» إنه «لا توجد طريقة أخرى لتأمين الاستقرار والسلام على المدى الطويل» في ليبيا.

اجتماع القاهرة بين عقيلة والمشري
وحثت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا مجلسي النواب والأعلى للدولة بـ«قوة» على الإسراع في التوصل إلى اتفاق كامل ونهائي بما في ذلك حول القضايا الخلافية، بغية استكمال الخطوات الضرورية لإجراء انتخابات وطنية شاملة ضمن إطار زمني محدد.

وجاءت دعوة البعثة الأممية بعد مناقشات استضافتها العاصمة المصرية القاهرة بين رئيسي مجلسي النواب عقيلة صالح والأعلى للدولة خالد المشري، خلصت إلى إعلانهما في بيان مشترك التوافق على وضع خارطة طريق واضحة ومحددة تعلن لاحقا؛ لاستكمال كل الإجراءات اللازمة لإتمام العملية الانتخابية سواء التي تتعلق بالأسس والقوانين، أو المتعلقة بالإجراءات التنفيذية وتوحيد المؤسسات.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«تحقيقات»: ليبيا.. في مهب التصنيفات الدولية

«تحقيقات»: ليبيا.. في مهب التصنيفات الدولية
«أكلات ماجدة» (17): الثريد الإماراتي

«أكلات ماجدة» (17): الثريد الإماراتي
كاركاتير خيري - حديقة الحيوان!

كاركاتير خيري - حديقة الحيوان!
بيب غوارديولا: لعبنا مباراة كبيرة وامنحوا بوتر بعض الوقت

بيب غوارديولا: لعبنا مباراة كبيرة وامنحوا بوتر بعض الوقت
البرازيل: مناصرون لبولسونارو يقتحمون مبنى الكونغرس والقصر الرئاسي والمحكمة العليا (صور)

البرازيل: مناصرون لبولسونارو يقتحمون مبنى الكونغرس والقصر الرئاسي والمحكمة ...
مصر.. أمطار غزيرة ورعدية تضرب القاهرة وعددا من المحافظات

مصر.. أمطار غزيرة ورعدية تضرب القاهرة وعددا من المحافظات
تحقيق «أفريقي- أوروبي»: ميليشيات مسلحة ومافيا يتورطون في تهريب كميات هائلة من التبغ إلى ليبيا

تحقيق «أفريقي- أوروبي»: ميليشيات مسلحة ومافيا يتورطون في تهريب كميات هائلة من ...
%30 زيادة في أعداد المتنازلين عن الجنسية في بريطانيا بعد «بريكست»

%30 زيادة في أعداد المتنازلين عن الجنسية في بريطانيا بعد «بريكست»
عروض كثيرة على طاولة زيدان للعودة للتدريب

عروض كثيرة على طاولة زيدان للعودة للتدريب
الفرنسي مارتينز بعد خسارة وديتين لمنتخب ليبيا: لا يهمني وسنخوض الـ«شان» بشكل مختلف

الفرنسي مارتينز بعد خسارة وديتين لمنتخب ليبيا: لا يهمني وسنخوض الـ«شان» بشكل ...
خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: بطولة الشان الأفريقية.. والأمل في النتائج الإيجابية

خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: بطولة الشان الأفريقية.. والأمل في النتائج ...
خبير ليبي يعتبر بيانات «المركزي» افتراضية وغير موثقة ويدعو النخب السياسية لحل معضلة «موازنة 2023»

خبير ليبي يعتبر بيانات «المركزي» افتراضية وغير موثقة ويدعو النخب السياسية لحل ...
«هنا ليبيا»: حلقة خاصة: مرزق.. الوجع المسكوت عنه

«هنا ليبيا»: حلقة خاصة: مرزق.. الوجع المسكوت عنه
كاريكاتير خيري - طفرة إصابات بـ«كوفيد-19» في الصين

كاريكاتير خيري - طفرة إصابات بـ«كوفيد-19» في الصين
الولايات المتحدة تجيز دواء جديدا لعلاج مرضى ألزهايمر

الولايات المتحدة تجيز دواء جديدا لعلاج مرضى ألزهايمر
خباز بلجيكي يخبئ الذهب في الكعك.. ما القصة؟

خباز بلجيكي يخبئ الذهب في الكعك.. ما القصة؟
كاركاتير حليم - غسل أموال في ليبيا

كاركاتير حليم - غسل أموال في ليبيا
ليبيا الدولة وما دونها.. «قراءة في مسارات التحديث»

ليبيا الدولة وما دونها.. «قراءة في مسارات التحديث»
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
«الإسكان»: استمرار أعمال مشروع نقل مياه النهر الصناعي لترهونة والمناطق المحيطة بها
«الإسكان»: استمرار أعمال مشروع نقل مياه النهر الصناعي لترهونة ...
شاهد في «هذا المساء»: هل يفلح مشروع المصالحة الوطنية؟
شاهد في «هذا المساء»: هل يفلح مشروع المصالحة الوطنية؟
«الإسكان»: اجتماع لتعويض أصحاب المباني المتضررة في 5 مناطق
«الإسكان»: اجتماع لتعويض أصحاب المباني المتضررة في 5 مناطق
بلدية سرت: صيانة ساحة المدينة وسوق للمنتجات البحرية بتمويل من حكومة باشاغا
بلدية سرت: صيانة ساحة المدينة وسوق للمنتجات البحرية بتمويل من ...
ضبط 3 وافدين سرقوا مواد بناء خاصة بمسجد في بنغازي
ضبط 3 وافدين سرقوا مواد بناء خاصة بمسجد في بنغازي
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
شاهد: حفل تخرج الدفعة 36 من طلاب كلية ضباط الشرطة
شاهد: حفل تخرج الدفعة 36 من طلاب كلية ضباط الشرطة...
«التعليم العالي» توضح البيانات اللازمة لصرف منحة الطلاب
«التعليم العالي» توضح البيانات اللازمة لصرف منحة الطلاب...
مؤسسة النفط تعلن تعيين عدد من الخريجين
مؤسسة النفط تعلن تعيين عدد من الخريجين...
إيقاف الدراسة لطلاب رياض الأطفال وحتى الصف الخامس في بنغازي لمدة أسبوعين
إيقاف الدراسة لطلاب رياض الأطفال وحتى الصف الخامس في بنغازي ......
اصطدام 14 مركبة على طريق مطار طرابلس نتيجة انزلاق سببه سقوط الأمطار (صور)
اصطدام 14 مركبة على طريق مطار طرابلس نتيجة انزلاق سببه سقوط ......
المزيد
على هامش منتدى النقب.. مشاورات أميركية - إماراتية حول الملف الليبي
على هامش منتدى النقب.. مشاورات أميركية - إماراتية حول الملف ......
«المالية»: 8.7 مليار دينار قيمة المنح خلال 2022
«المالية»: 8.7 مليار دينار قيمة المنح خلال 2022...
حالة الطقس المتوقعة في ليبيا (الإثنين 9 يناير 2023)
حالة الطقس المتوقعة في ليبيا (الإثنين 9 يناير 2023)...
ضبط 3 وافدين سرقوا مواد بناء خاصة بمسجد في بنغازي
ضبط 3 وافدين سرقوا مواد بناء خاصة بمسجد في بنغازي...
بلدية سرت: صيانة ساحة المدينة وسوق للمنتجات البحرية بتمويل من حكومة باشاغا
بلدية سرت: صيانة ساحة المدينة وسوق للمنتجات البحرية بتمويل ......
المزيد