إدارة جامعة بني وليد تنفي تعديها على مستحقات أعضاء هيئة التدريس

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد

نفى مجلس جامعة بني وليد، اليوم الأحد، تعدي إدارة الجامعة على مستحقات أعضاء هيئة التدريس، وذلك بالتزامن مع صدور بيان من نقابة أعضاء هيئة التدريس بالجامعة ينفي تلك المزاعم التي جرى تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

واستنكر مجلس إدارة جامعة بني وليد ما تناقلته وسائل التواصل الاجتماعي حول وجود تجاوزات مالية وإدارية في الجامعة تحت إشراف رئيسها. وقال في بيان «إن هذه الأخبار والمعلومات المزيفة تسببت في إثارة الرأي العام بشكل سلبي، حتى وصل إلى إدانة القائمين على الجامعة بخيانة الأمانة وفساد الذمة».

ودان مجلس جامعة بني وليد في بيانه هذه التصرفات التي وصفها بـ«غير المسؤولة»، مشيرًا إلى أن بعضها صدر من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، مؤكدًا تمسكه بحقه القانوني في مقاضاة الأشخاص الذين تسببوا في زعزعة الثقة بإدارة الجامعة.

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موقف نقابة أعضاء هيئة التدريس

وبالموازاة مع ذلك، أصدر أعضاء نقابة هيئة التدريس بالجامعة، اليوم، بيانًا لدعم إدارة الجامعة ينفي ما أشيع حول تعدي إدارة الجامعة على مستحقات أعضاء هيئة التدريس بقيمة تقدر بـ8 ملايين دينار.

وقال أعضاء النقابة في بيانهم إنه «تبين لنا وبما لا يدع مجالًا للشك أن ما يشاع حول التعدي على مبالغ مالية من قبل إدارة الجامعة لا أساس له من الصحة»، موضحين أن «ما حصل من مناقلة لمبالغ مالية من بند إلى آخر هي صلاحيات أصيلة لمجلس الوزراء والذي صدر عنه قرار المناقلة ووضِّح ذلك بالمستندات».

وطالب أعضاء نقابة هيئة التدريس بجامعة بني وليد «الجميع سواءً عمداء كليات أو أعضاء هيئة تدريس أو معيدين أو موظفين بعدم الانجرار خلف الشائعات والتحري عن أي معلومة بالطرق الصحيحة خصوصًا وباب الإدارة مفتوح للجميع للاستفسار بعيدًا عن لغة التهديد والوعيد التي لا تنتج إلا مزيدًا من ضياع للحقوق».

مجلس نقابة أعضاء هيئة التدريس بجامعة بني وليد. (أرشيفية: الإنترنت)