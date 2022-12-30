حكومة باشاغا: افتتاح حديقة زواوه في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط

افتتحت الحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا حديقة منطقة أرض زواوه في مدينة بنعازي اليوم الجمعة.

وقالت الحكومة في بيان اليوم إن غرفة الطوارئ والتنظيم بها برئاسة فرج اقعيم افتتحت الحديقة وسط أجواء احتفالية كبيرة، وفرحة من أهالي زواوه والمناطق المجاورة لها.

افتتاح الحديقة ضمن تطوير البنية التحتية في بنغازي

وأضافت أن افتتاح الحديقة جاء «ضمن أعمال غرفة الطوارئ والتنظيم ببنغازي والتي تسعى من خلالها الحكومة الليبية لرفع المعاناة عن المواطنين ونشر البهجة والسرور عليهم وتوفير أماكن للترفيه لهم».

وأشارت إلى تركيزها على «تطوير البنية التحتية وإضفاء مظهر جمالي لأحياء وشوارع المدينة خاصة وليبيا عامة، مع إزاء تذليل العقبات وحل المشكلات».