المنفي أمام المندوبين العرب بالجامعة: خطوات متسارعة في المصالحة الليبية

القاهرة - بوابة الوسط

قال رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اليوم الثلاثاء، إن ليبيا شهدت خطوات متسارعة في المصالحة الوطنية الشاملة التي يشرف عليها المجلس الرئاسي.

وأضاف خلال كلمة أمام اجتماع المندوبين الدائمين للدول الأعضاء بجامعة الدول العربية بالقاهرة، أن «ليبيا واجهت خلال السنوات الماضية ظروف قاهرة وكاد أن يفتك بها الإرهاب لولا تنادي الوطنيين الأحرار من أبنائها لدحره والقضاء عليه».

وأشار إلى «ما حققته رؤية المجلس الرئاسي للدفع بعمل اللجنة العسكرية 5«+5» وما توصلت إليه من تنفيذ الاتفاق لوقف إطلاق النار وتنسيق الجهود والترتيبات لانسحاب المقاتلين الأجانب والمرتزقة والقوات الأجنبية». وتابع «في إطار مهامنا كقائد أعلى للجيش الليبي فإننا نؤكد على استمرار جهود اللجنة لتوحيد المؤسسة العسكرية والأمنية والعودة بالبلاد إلى الاستقرار وصولاً إلى الاستحقاق الانتخابي».

كما تحدث عن المقاربة التي طرحها المجلس الرئاسي، قائلًا إنها تنطلق من لقاء يجمعه مع مجلسي النواب والدولة، وكذلك مع البعثة الأممية لمعالجة النقاط الخلافية العالقة للوصول إلى توافق على قاعدة دستورية تقوم على أساسها الانتخابات البرلمانية والرئاسية.

وشدد على ضرورة أن تلبي تلك الانتخابات «تطلعات الشعب الليبي وتستجيب لقرارات الشرعية الدولية ومنها قرارات مجلس جامعة الدول العربية».

لقاء المنفي وأبوالغيط

وفي وقت سابق اليوم، استقبل الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، المنفي، وشهد اللقاء تبادل وجهات النظر حول آخر التطورات التي تشهدها الساحة الليبية. وجدد أبوالغيط- في مستهل اللقاء- «استعداد الجامعة لمساعدة ودعم ليبيا في كل مسعى جاد ومخلص يهدف إلى توحيد كلمة الليبيين والمضي قدماً بالعملية السياسية بما يفضي إلى إجراء الانتخابات الوطنية».

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وقال الناطق الرسمي باسم الأمين العام جمال رشدي إن رئيس المجلس الرئاسي تناول في حديثه تطورات الوضع في ليبيا، واستعرض رؤيته لأولويات الحل في المرحلة الراهنة، والقائمة على المسارات السياسية والدستورية والاقتصادية، مؤكداً أن مشروع المصالحة الذي يتبناه المجلس هو مشروع شامل وطويل الأمد.

وأوضح رشدي أن أبوالغيط أكد خلال اللقاء أن الجامعة مستمرة في العمل لكل ما من شأنه الحفاظ على وحدة البلاد وإنهاء التواجد العسكري الأجنبي في ليبيا ودمج الميليشيات باعتبارها المدخل الأهم لاستعادة الاستقرار في هذا البلد العربي.

رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي يلقي كلمة أمام اجتماع المندوبين الدائمين للدول الأعضاء بجامعة الدول العربية بالقاهرة اليوم الثلاثاء، 27 ديسمبر 2022. (المجلس الرئاسي)

رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي يلقي كلمة أمام اجتماع المندوبين الدائمين للدول الأعضاء بجامعة الدول العربية بالقاهرة اليوم الثلاثاء، 27 ديسمبر 2022. (المجلس الرئاسي)

من اجتماع المندوبين الدائمين للدول الأعضاء بجامعة الدول العربية بالقاهرة اليوم الثلاثاء، 27 ديسمبر 2022. (المجلس الرئاسي)