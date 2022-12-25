سويسرا تؤكد دعم ليبيا لإحلال السلام والاستقرار

القاهرة - بوابة الوسط

أكد رئيس الاتحاد السويسري، إغناسيو كاسيس، أن سويسرا سوف تدعم ليبيا لإحلال السلام والاستقرار فيها، جاء ذلك في برقية تهنئة تلقاها رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، من رئيس الاتحاد السويسري، لمناسبة عيد الاستقلال الـ71.

وأشار رئيس الاتحاد السويسري عبر برقيته، إلى أن سويسرا سوف تدعم ليبيا لإحلال السلام والاستقرار فيها، والحفاظ على وحدتها وسيادتها وتهيئة الظروف المناسبة لإنهاء المراحل الانتقالية، متمنيًا للشعب الليبي مستقبلًا ينعم بالسلام والازدهار.

وتلقى المنفي برقيات ورسائل ومكالمات هاتفية من قادة عرب وغربيين لمناسبة الذكرى الـ71 لاستقلال ليبيا.

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عيد الاستقلال

واحتفلت ليبيا أمس السبت الموافق 24 ديسمبر، بالذكرى 71 لاستقلالها وسط مناشدات دولية للقادة السياسيين في ليبيا بأن يكونوا قوة دافعة لحل الأزمة الليبية.

وجاء إعلان استقلال البلاد تتويجًا لنضال الليبيين منذ وطأت أقدام المستعمر الإيطالي الأرض الليبية العام 1911، واستمر حتى الإعلان عن الاستقلال عبر قرار الأمم المتحدة الشهير الصادر في نوفمبر العام 1949 بمنح الاستقلال.