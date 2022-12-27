المنفي يصل القاهرة ويلتقي أبوالغيط

القاهرة - بوابة الوسط

وصل رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، إلى العاصمة المصرية القاهرة اليوم الثلاثاء.

وتوجه المنفي إلى مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، حيث كان في استقباله الأمين العام أحمد أبوالغيط.

السيسي يؤكد استمرار دعم ليبيا

وتلقى المنفي يوم الأحد الماضي برقية من الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، لمناسبة الذكرى الـ71 لاستقلال ليبيا، حيث أكد السيسي دعم بلاده حكومةً وشعبًا لليبيا حتى ينعم الشعب الليبي بالتقدم والازدهار.

وأشاد السيسي «بعمق العلاقة الأخوية والتاريخية التي تربط الشعبين الشقيقين»، معربا عن «تطلعه إلى العمل معا من أجل تقوية العلاقات الثنائية بين مصر وليبيا وترسيخها في جميع المجالات بما يحقق المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين».