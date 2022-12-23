بينها صاروخ موجه وقذائف هاون.. انتشال مخلفات حرب بالزاوية

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن جهاز المباحث الجنائية انتشال مجموعة من القذائف غير المتفجرة من مخلفات الحرب بمدينة الزاوية تشمل صاروخًا موجهًا وآخر يتبع طائرة مسيرة.

جاء ذلك بعدما ورد بلاغ من أحد المواطنين إلى فرع الجهاز بالمنطقة الغربية يفيد بوجود مخلفات حرب داخل منزل بمدينة الزاوية، وفق بيان صدر، الخميس، عن جهاز المباحث الجنائية.

وشملت القذائف صاروخًا موجهًا وآخر لطائرة مسيرة، وتبين أن هذه المتفجرات خطيرة وغير آمنة وجرى نقلها وتفجيرها في جنوب المدينة بطريقة سليمة.

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قذائف هاون في مزرعة مواطن

وحسب البيان، فقد تعامل فريق مكتب تفكيك المتفجرات والعبوات الناسفة التابع للجهاز مع كمية أخرى من مخلفات الحرب بعد ورود بلاغ آخر من أحد المواطنين يفيد بوجود قذائف في مزرعته.

ويتعلق الأمر بأربع قذائف نوع «هاون» عيار 60 ميللمترًا، وصاروخ «إس. بي. جي»، وقذيفة عيار 155 ميلليمترًا، وجرى نقل هذه المتفجرات إلى وحدات التخزين التابعة لجهاز المباحث الجنائية حتى إتلافها بالطرق المتبعة، وفق البيان.

مخلفات حرب جرى العثور عليها في الزاوية، 22 ديسمبر 2022. (جهاز المباحث الجنائية)

مخلفات حرب جرى العثور عليها في الزاوية، 22 ديسمبر 2022. (جهاز المباحث الجنائية)

مخلفات حرب جرى العثور عليها في الزاوية، 22 ديسمبر 2022. (جهاز المباحث الجنائية)

مخلفات حرب جرى العثور عليها في الزاوية، 22 ديسمبر 2022. (جهاز المباحث الجنائية)