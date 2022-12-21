شركة «داوو» الكورية ترغب في استكمال المشاريع المتوقفة ببنغازي

القاهرة - بوابة الوسط

أكدت شركة «داوو» الكورية، اليوم الأربعاء، رغبتها في العودة إلى مدينة بنغازي وتفعيل مشروعات البنية التحتية المتوقفة منذ أكثر من عشرة أعوام في المدينة، وذلك بالتنسيق مع جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق.

جاء ذلك خلال لقاء جمع رئيس المجلس التسييري للبلدية الصقر عمران بوجواري، ونائب رئيس أول والمدير المقيم لشركة «داوو» الكورية، إل يونغ تشوي، والوفد المُرافق له.

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ونقل بيان نشرته صفحة البلدية على «فيسبوك» عن وفد الشركة تأكيده رغبتها في العودة إلى مدينة بنغازي، وأن الشركة ستبحث المستجدات التي تقدم بها رئيس المجلس التسييري للبلدية عن مشروعات الإسكان الحالية والضرورية وكذلك المشاريع الاستثمارية.

وأكد رئيس المجلس استعداد البلدية للتعاون التام فيما يتعلق بتنفيذ مشاريع البنية التحتية عن طريق الشركة، خاصة أن «للشركة أعمالاً سابقة نفذتها في مدينة بنغازي انعكست إيجابًا على المرافق والخدمات العامة في المدينة».

جانب من لقاء رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي مع ممثلي شركة «داوو» الكورية، الأربعاء 21 ديسمبر 2022 (بلدية بنغازي)