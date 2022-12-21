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حبس مدير سابق لمصرف الوحدة فرع زلطن بتهمة الاستيلاء على 338 ألف دينار

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 21 ديسمبر 2022, 12:22 مساء
حبس مدير سابق لمصرف الوحدة فرع زلطن بتهمة الاستيلاء على 338 ألف دينار
شعار مكتب النائب العام، (صفحة مكتب النائب العام على فيسبوك)
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أعلنت النيابة العامة حبس مدير سابق لمصرف الوحدة فرع زلطن بتهمة الاستيلاء على 338 ألف دينار.

وكشفت تحقيقات النيابة واقعة كسب غير مشروع نتيجة عملية مصرفية في الفرع، حيث اتضح للمحقق إساءة المسؤول لسلطات وظيفته وإدخاله المبلغ في تحويلات داخلية؛ بقصد تمويه مصدره وحركته، ليتيسر له الاستيلاء عليه، حسب بيان مكتب النائب العام على صفحته في موقع «فيسبوك»، أمس الثلاثاء.

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وتابع البيان: «وأمام قيام الأدلة الكافية على صحة إسناد واقعة الاستيلاء؛ انتهى المحقق إلى جملة من القرارات؛ أولها الأمر بحبس المسؤول احتياطيًا؛ واتخاذ التدابير التي من شأنها رد المال العام».

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