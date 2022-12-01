حبس مدير فرع مصرف الجمهورية - الرقدالين بتهمة الاختلاس

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت النيابة العامة، اليوم الخميس، حبس مدير فرع مصرف الجمهورية - الرقدالين، بتهمة الاستيلاء على مبلغ مليون وخمسمائة ألف دينار.

أفاد بيان نشره مكتب النائب العام على «فيسبوك»، بأن النيابة العامة أنجزت بحثاً آخر، إلحاقًا بتدابيرها إزاء واقعة كسب غير مشروع نشأ عن عملية مصرفية أنجزت في فرع مصرف الجمهورية – الرقدالين، لتحديد مدى مسؤولية مدير فرع المصرف.

الاستيلاء على مليون و500 ألف دينار من مرتبات الموظفين

وأضاف البيان أن وكيل النيابة بمكتب النائب العام بحث واقع تزوير صك مصرفي استعمل في غرض الاستيلاء على مبلغ مليون و500 ألف دينار، من القيم المالية المرصودة للإيفاء بمرتبات الموظفين العموميين.

وكشف المحقق ثبوت إسهام مدير فرع المصرف في إدخال المبلغ ضمن عمليات تحويل داخلي؛ بهدف تمويه مصدره، ثم إنجازه المعاملة المصرفية التي ترتب عنها تمام فعل الاستيلاء، فأمر بحبسه احتياطياً.

- النيابة العامة تقرر حبس موظف بمراقبة الخدمات المالية في رقدالين

تحقيقات سابقة

وفي 15 نوفمبر المنقضي، أعلنت النيابة العامة حبس موظف بمراقبة الخدمات المالية في بلدية رقدالين بتهمة الغدر بالأمانة بالتعاون مع مدير فرع مصرف الجمهورية بالبلدية.

واتهمت النيابة «الموظف المنسوب إلى المراقبة بارتكاب جرائم: التزوير، وإساءة استعمال سلطات الوظيفة لغرض تحقيق منافع مادية، فأمرت بحبسه احتياطيا على ذمة التحقيق»، كما «وجهت الجهات الضبطية بإنفاذ أمرها القاضي بضبط وإحضار مدير فرع المصرف».