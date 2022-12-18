مؤسسة النفط ووزارة العمل توقعان محضر اتفاق لتسهيل إجراءات التدريب للباحثين عن العمل

القاهرة - بوابة الوسط

شهد المقر الرئيسي للمؤسسة الوطنية للنفط في العاصمة طرابلس، اليوم الأحد، مراسم التوقيع على محضر اتفاق بين المؤسسة ووزارة العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، لتسهيل إجراءات التدريب للباحثين عن العمل، بحسب ما أعلنته المؤسسة عبر صفحتها على «فيسبوك».

ووقع محضر الاتفاق عن المؤسسة الوطنية للنفط عضو مجلس إدارة المؤسسة حسين صافار وعن وزارة العمل والتأهيل وكيل الوزارة لشؤون الاستخدام علي الماقوري، بحضور مدير عام تنمية الموارد البشرية بالمؤسسة محمد أبولعج، ورئيس قسم الاحتياجات بالمؤسسة نورالدين امبارك، ومدير مكتب استخدام النفط بالوزارة محمد شقلوف، ومدير إدارة تفتيش العمل والسلامة المهنية بكير أبوشهيوة، ومدير مكتب الوكيل مهند المصراتي.

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أهداف محضر الاتفاق بين مؤسسة النفط ووزارة العمل

وقالت المؤسسة الوطنية للنفط إن محضر الاتفاق الموقع مع وزارة العمل والتأهيل «يهدف إلى تسهيل الإجراءات الإدارية بين الجانبين، وذلك في إطار تنفيذ القانون رقم (81) بشأن تدريب العناصر الوطنية مقابل العمالة الأجنبية».

وأضافت المؤسسة أن محضر الاتفاق يهدف أيضًا إلى تعزيز التعاون المشترك مع وزارة العمل والتأهيل، ووضع آلية عمل لتسهيل حصول المؤسسة وشركاتها على موافقات العمل المطلوبة وفق إجراءات وزارة العمل، كما يضمن التزام المؤسسة بتنفيذ برامج التدريب للعناصر الوطنية من الباحثين عن عمل ومنحهم فرص للعمل في القطاع وفق الإمكانات المتاحة.

مسؤولو مؤسسة النفط ووزارة العمل والتأهيل خلال التوقيع على محضر الاتفاق، الأحد 18 ديسمبر 2022. (المؤسسة الوطنية للنفط)

مسؤولو مؤسسة النفط ووزارة العمل والتأهيل خلال التوقيع على محضر الاتفاق، الأحد 18 ديسمبر 2022. (المؤسسة الوطنية للنفط)