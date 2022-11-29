شاهد في «اقتصاد بلس»: ربع مليون باحث عن العمل في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

سلطت الحلقة الجديدة من برنامج «اقتصاد بلس» على قناة «الوسط» (WTV)، مساء اليوم الثلاثاء، الضوء على معدلات البطالة في ليبيا، حيث وصل عدد الباحثين عن العمل إلى 250 ألف شخص، في حين تناهز نسبة البطالة 19%، لكن مؤسسات محلية تقول إنها تتجاوز 30%.

وقال الناطق باسم وزارة العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية عبد القادر أبوشناف، لصحيفة «العربي الجديد» إن معدل عدد الباحثين عن العمل انخفض بالمقارنة مع السنوات السابقة من 340 ألفًا إلى 250 ألف شخص، لكنه أشار إلى أن الإحصائيات تحتاج إلى مراجعة وتدقيق وخاصة في ما يخص العدد الحقيقي للعاطلين من العمل.

وزير المالية يعتذر عن تأخر صرف رواتب أكتوبر

وفي جزء آخر من البرنامج، تطرقت الحلقة إلى تقديم وزير المالية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، خالد المبروك، اليوم الثلاثاء، اعتذاره إلى أبناء الشعب الليبي عن التأخر «الخارج عن الإرادة» في صرف رواتب شهر أكتوبر.

وأكدت الوزارة، في بيان، حرصها والتزامها التأمين على الانتظام في صرف الرواتب حسب الآجال المحددة قانونًا، منبهة إلى اهتمامها وعنايتها بإنهاء عمليات المطابقة للموظفين بالوحدات الإدارية وتطبيق أحكام قرار حكومة الوحدة الوطنية الموقتة بشأن جدول الرواتب الموحد.

الحبري يقول إنه يجهز «ردًا قويًا» بعد إقالته من البرلمان

وفي سياق آخر، قال نائب محافظ مصرف ليبيا المركزي المقال، علي الحبري، إن كل ما كتب بشأن سمعته الوظيفية «افتراءات وليس لها أي أساس من الحقيقة»، متعهدًا بتجهيز «رد قوي» حيال ذلك.

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