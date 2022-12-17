تأجيل انتخابات المجلس المحلي للشباب في بني وليد.. واحتجاج على زيارة الزني

القاهرة - بوابة الوسط

تأجلت انتخابات المجلس المحلي للشباب ببني وليد لأجل غير مسمى، وذلك إثر احتجاج عدد من الشباب أثناء زيارة وزير الشباب بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة فتح الله الزني لمركز انتخابي، اليوم السبت.

وعلم مراسل «بوابة الوسط» من مصدر أمني بالمدينة أن احتجاجات الشباب على زيارة فتح الله الزني والوفد المرافق له سببها رفضهم تسليم المواطن أبوعجيلة مسعود المريمي إلى الولايات المتحدة.

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مطالبة أمنية بمغادرة وفد وزارة الشباب لبني وليد

وأضاف المصدر أن الجهات الأمنية طلبت من الوفد الوزاري ضرورة مغادرة المدينة لتفادي حدوث أي صدام مع المحتجين.

وأشار إلى أن رفض استقبال الوفد الوزاري جاء «تطبيقا لقرار المجلس الاجتماعي لقبائل ورفلة بعدم التعامل أو استقبال أي وزير من وزراء حكومة الدبيبة في المدينة».

وفي 8 ديسمبر الجاري، وافق مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، برئاسة عبدالحميد الدبيبة، اليوم الخميس، على المقترح المقدم من وزارة الشباب بشأن إعادة تشكيل المجلس الوطني للشباب.

قبل ذلك، في 27 سبتمبر، وافقت الحكومة ذاتها على مشروع قرار بإنشاء المجالس المحلية والمجلس الوطني للشباب، بالإضافة إلى إعادة تنظيم اللجنة الوطنية للعمل التطوعي للشباب.

جانب من الاحتجاجات على زيارة وزير الشباب بحكومة الدبيبة لمركز انتخابي ببني وليد. (صورة من فيديو: الإنترنت)

عدد من الشباب خلال تفقد أسماء المرشحين لانتخابات المجلس المحلي للشباب ببني وليد، 17 ديسمبر 2022 (بوابة الوسط)