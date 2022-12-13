فتح باب الترشح لانتخابات المجلس البلدي بني وليد يوم 18 ديسمبر

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد

قال عضو اللجنة الفرعية لانتخاب المجلس البلدي بني وليد، محمد اقريوي لـ«بوابة الوسط»، اليوم الثلاثاء، إن اللجنة المركزية حددت موعد إقفال سجل الناخبين يوم 26 من شهر ديسمبر الحالي، منوها بأن موعد فتح باب الترشح لعضوية المجلس البلدي بني وليد سيكون يوم 18 ديسمبر وحتى 5 يناير 2023.

وذكر اقريوي أن عملية تسجيل الناخبين في بني وليد «ضعيفة مقارنة بعدد الناخبين قبل تحديث المنظومة»، داعيا المواطنين الراغبين في ممارسة حقهم الانتخابي والمسجلين السابقين إلى ضرورة المبادرة بالتسجيل وإعادة تسجيل أنفسهم كناخبين عبر المنظومة المستحدثة.

- تأجيل قبول أوراق المتقدمين للترشح لانتخابات المجلس البلدي بني وليد

- ترقيم مراكز الاقتراع في بني وليد استعدادا لانتخابات المجلس البلدي

حملات توعية

وأضاف اقريوي، أن اللجنة الفرعية لانتخابات المجلس البلدي بني وليد نظمت بالتعاون مع عدد من المنظمات المجتمعية والمؤسسات التعليمية حملات توعوية وجلسات وورش عمل لحث المواطنين على ممارسة حقهم الديمقراطي والمشاركة في العملية الانتخابية.

وأعلنت اللجنة الفرعية لانتخابات المجلس البلدي بني وليد، في 9 نوفمبر الماضي، تأجيل قبول أوراق الراغبين في التقدم للترشح في انتخابات المجلس البلدي الجديد. وقال رئيس اللجنة عبدالحميد التليسي يومها لـ«بوابة الوسط»، إن سبب التأجيل «جاء نتيجة أعمال التطوير التي تُجرى لمنظومة سجل الناخبين، والتي تشرف عليها اللجنة المركزية للانتخابات المحلية».

مقر اللجنة الفرعية لانتخابات المجلس البلدي بني وليد. (الإنترنت)

مطوية توعوية بأهمية المشاركة في انتخابات المجلس البلدي بني وليد. (الإنترنت)