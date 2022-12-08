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«حكومة الوحدة» تعيد تشكيل المجلس الوطني للشباب

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 08 ديسمبر 2022, 08:41 مساء
«حكومة الوحدة» تعيد تشكيل المجلس الوطني للشباب
الدبيبة خلال اجتماع مجلس الوزراء في أبوقرين، 8 ديسمبر 2022، (صفحة الناطق باسم المجلس)
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وافق مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، برئاسة عبدالحميد الدبيبة، اليوم الخميس، على المقترح المقدم من وزارة الشباب بشأن إعادة تشكيل المجلس الوطني للشباب، وفق بيان نشره الناطق باسم مجلس الوزراء محمد حمودة على «فيسبوك».

وعقد مجلس الوزراء اجتماعه العادي السادس عشر للعام 2022م، اليوم الخميس، بمدينة زمزم برئاسة عبدالحميد الدبيبة، واتخذ جملة من القرارات، من بينها إيفاد أوائل الطلبة للخارج، والإذن بالتعاقد لصيانة 10 غلايات لمحطات التحلية.

- «حكومة الوحدة» توافق على قرار إيفاد أوائل الطلبة للخارج

وفي 27 سبتمبر 2021، وافق مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية، على مشروع قرار بإنشاء المجالس المحلية والمجلس الوطني للشباب، بالإضافة إلى إعادة تنظيم اللجنة الوطنية للعمل التطوعي للشباب.

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