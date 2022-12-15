افتتاح البوابات الأمنية بين أبوقرين وسرت بعد إعادة تأهيلها

القاهرة - بوابة الوسط

عادت البوابات الأمنية بين أبوقرين وسرت للعمل مجددًا، اليوم الخميس، بعد إعادة تأهيلها، وتوفير سيارات ومعدات إسعاف جديدة لها.

وحضر سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا خوسيه ساباديل، حفلًا بتلك المناسبة صباح اليوم، حيث أشار إلى تنفيذ أعمال التأهيل بدعم من الاتحاد الأوروبي، حسب تغريدة على حسابه بموقع «تويتر».

وقال ساباديل: «سعداء جدًا بالعمل الرائع الذي قام به الليبيون من الشرق والغرب للحفاظ على الطريق الساحلي مفتوحًا وآمنًا»، مضيفًا أن الطريق الساحلي «شريان الحياة بالنسبة لليبيا حيث يتيح حركة الأشخاص والبضائع، وهو عنصر رئيسي في اتفاق وقف إطلاق النار».