عقيلة صالح يستمع لمطالب نقابة أعضاء هيئة التدريس الجامعي

القاهرة - بوابة الوسط

عرض وفد من النقابة العامة لأعضاء هيئة التدريس الجامعي على مستوى ليبيا، عددًا من المطالب على رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، خاصة إشكاليات قانونية.

وأفاد بيان للمجلس عبر صفحته على «فيسبوك» بأن عقيلة صالح اطلع خلال اللقاء الذي عقده بمكتبه في مدينة القبة على سير عمل النقابة، والمشاكل والعراقيل التي تواجه عملها، خاصة إشكاليات التنظيم القانوني لواجبات وحقوق أعضاء هيئة التدريس.

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كما تناول اللقاء المشاكل القانونية للإيفاد للدراسة بالخارج، والقرارات التي صدرت في السابق بإيقاف التفويضات المالية منذ 2015، بالإضافة إلى مناقشة بعض القضايا الوطنية.

ونقل البيان عن وفد النقابة «شكرهم لرئيس مجلس النواب على تجاوبه لدعوتها، واستجابته لمطالبها المشروعة».

رئيس مجلس النواب يلتقي أعضاء النقابة العامة لأعضاء هيئة التدريس الجامعي، الثلاثاء 13 ديسمبر 2022 (مجلس النواب)

رئيس مجلس النواب يلتقي أعضاء النقابة العامة لأعضاء هيئة التدريس الجامعي، الثلاثاء 13 ديسمبر 2022 (مجلس النواب)