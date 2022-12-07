شاهد في «اقتصاد بلس»: تكدس وظيفي في القطاعين الأمني والعسكري

القاهرة - بوابة الوسط

سلطت الحلقة الجديدة من برنامج «اقتصاد بلس» على قناة «الوسط» WTV))، مساء اليوم الأربعاء، الضوء على المؤشرات والأرقام المالية في ليبيا خلال العام الجاري، وحجم الإنفاق على الوظائف في العديد من الجهات، خاصة القطاعين الأمني والعسكري.

وأشارت الحلقة إلى تصريح مدير مركز «أبجد» للدراسات العسكرية نور الدين بن عمران، لموقع «العربي الجديد»، أن 75% من حجم الإنفاق العسكري والأمني يذهب للرواتب و25% يذهب للبنود الأخرى، مشيرًا إلى وجود تكدّس وظيفي في القطاعين الأمني والعسكري.

الرواتب تستحوذ على 47% من نفقات الموازنة خلال سنة 2022

وفي جزء آخر، عرض البرنامج بيانات تقرير الإفصاح والشفافية لوزارة المالية، التي أشارت إلى استحواذ الرواتب على نحو 41.9 مليار دينار وبنسبة 47% من حجم إنفاق الموازنة، والذي بلغ 88.88 مليار دينار(18.3 مليار دولار) خلال الـ11 شهرًا الماضية.

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