خلال لقائه الدبيبة.. نائب رئيس «توتال» يرحب برفع القوة القاهرة عن الاستكشاف النفطي

القاهرة - بوابة الوسط

رحب نائب رئيس شركة «توتال» الفرنسية لوران فيفر بقرار حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، رفع القوة القاهرة عن عمليات الاستكشاف لإنتاج النفط والغاز في ليبيا، مؤكدًا أهمية القرار للشركات العالمية، وانعكاسه مستقبلًا على زيادة الإنتاج.

جاء ذلك خلال لقائه صباح اليوم الأربعاء، رئيس حكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة؛ لمناقشة تعزيز التعاون في مجال الطاقة، حسب بيان المكتب الإعلامي للديبية.

وناقش الاجتماع التعاون في مجال الطاقة البديلة، والاستفادة من الشركة ودخولها في مشروعات جديدة، كما تناول الخطوات المتخذة في مشروع إنتاج الطاقة الشمسية المبرم بين شركة «توتال» وجهاز الطاقات المتجددة.

وبدوره، أكد الدبيبة أن الحكومة تعمل لتذليل الصعوبات أمام قطاع النفط؛ لرفع الإنتاج والدخول في مجال الطاقات البديلة.

رفع حالة القوة القاهرة

ويوم الإثنين الماضي، رفعت حكومة الوحدة حالة «القوة القاهرة» عن عمليات الاستكشاف، داعية الشركات النفطية العالمية التي أبرمت عقودًا مع المؤسسة الوطنية للنفط إلى استئناف عملها في ليبيا، وتعهدت بتقديم الدعم اللازم في هذا الشأن.

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وأوضحت الحكومة أن هذا الإجراء يأتي في إطار سعيها لعودة الحياة لمختلف القطاعات بالدولة الليبية، ولدعم قطاع النفط، واستجابة لتوصيات مؤسسة النفط في هذا الشأن، الواردة بكتاب رئيس مجلس إدارة رقم (6551) المؤرخ في 24 نوفمبر 2022، كما أتى القرار بعد متابعة وتقييم موضوعي مبني على تحليل واقعي ومنطقي للوضع الأمني الذي بدأ يتحسن بشكل كبير، وأدى إلى مباشرة أعمال الحفر في مواقع كانت من الصعوبة بمكان العمل فيها.