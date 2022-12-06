Atwasat

ميزانية 2022.. محور مشاورات عقيلة وعلي القطراني

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 06 ديسمبر 2022, 02:50 مساء
ميزانية 2022.. محور مشاورات عقيلة وعلي القطراني
لقاء عقيلة (يسار) وعلي القطراني في بنغازي، 6 ديسمبر 2022. (الحكومة المكلفة من مجلس النواب)
alwasat radio

بحث رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، اليوم الثلاثاء، مع نائب رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب، علي القطراني، قانون الميزانية العامة للدولة للعام 2022.

وتطرق اللقاء الذي عُقد بمكتب عقيلة في مدينة بنغازي، إلى عديد الملفات الخدمية ذات العلاقة بالمواطن، حيث حض رئيس مجلس النواب في هذا السياق على ضرورة توفير احتياجات المواطن المتمثلة في الغذاء والدواء والكهرباء، حسب بيان صادر عن الحكومة.

وأكد عقيلة «دعمه الكامل» للحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا، و«ثقته في قدرتها على تحقيق تطلعات الليبيين في إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية نزيهة وشفافة في أقرب الآجال»، حسب البيان.

وأشار البيان إلى تأكيد علي القطراني «حرص الحكومة على تنفيذ المهام الموكلة إليها بما يخدم الشعب الليبي، إضافة إلى التزامها بتطبيق خططها وبرامجها ومبادراتها الرامية إلى النهوض بالاقتصاد الليبي».

 بـ 89.68 مليار دينار .. «النواب» يقر الميزانية العامة للعام 2022
- بقيمة تتخطى 94 مليار دينار.. حكومة باشاغا تستعد لإحالة مشروع ميزانية 2022 لـ«النواب»
- باشاغا يناقش ملاحظات «النواب» حول مقترح الميزانية العامة

مجلس النواب يقر ميزانية 2022
ومنتصف يونيو، أقر مجلس النواب بالإجماع، خلال جلسته المنعقدة في سرت، قانون الميزانية العامة للدولة للعام 2022.

وقال الناطق باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق في بيان مقتضب: «جرى بالإجماع إقرار قانون الميزانية العامة للدولة للعام 2022»، وتبلغ قيمة الميزانية 89 مليارًا و689 مليونًا و376 ألف دينار ليبي.

وأحالت الحكومة المكلفة من مجلس النواب في مايو الماضي، مشروع ميزانية العام 2022 إلى مجلس النواب لمناقشته، ومن ثم إقراره، واقترحت الحكومة ميزانية تبلغ قيمتها الإجمالية 94 مليارًا و830 مليونًا و515 ألفًا و200 دينار ليبي، وتتوزع على أربعة أبواب.

ويتعلق الباب الأول بالرواتب وما في حكمها وخصص له 41 مليارًا و778 مليونًا و145 ألفًا و200 دينار، فيما خصص للباب الثاني المتعلق بالنفقات التسييرية والتشغيلية 8 مليارات و677 مليونًا و370 ألفًا، وكان نصيب الباب الثالث الخاص بمشروعات وبرامج التنمية وإعادة الإعمار 17 مليارًا و700 مليون، أما نفقات الدعم، وهي الباب الرابع من الميزانية، فخصص لها 26 مليارًا و675 مليونًا.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاركاتير خيري - المسؤول والمنصب

كاركاتير خيري - المسؤول والمنصب
بعد العثور على تكنولوجيا كندية بمسيرات إيرانية.. أوتاوا تدخل على خط الحرب الأوكرانية

بعد العثور على تكنولوجيا كندية بمسيرات إيرانية.. أوتاوا تدخل على خط الحرب ...
تقرير: محمد بن سلمان ينوي استثمار نصف مليار دولار في شركة منبثقة عن «كريدي سويس»

تقرير: محمد بن سلمان ينوي استثمار نصف مليار دولار في شركة منبثقة عن «كريدي سويس»
مؤسسة النفط تدعو الشركات العالمية لرفع «القوة القاهرة» عن عملياتها في ليبيا

مؤسسة النفط تدعو الشركات العالمية لرفع «القوة القاهرة» عن عملياتها في ليبيا
الجويفي: دعم الوزارة سيصل إلى جميع الأندية (صور)

الجويفي: دعم الوزارة سيصل إلى جميع الأندية (صور)
«فيفا» يرفض طلب فرنسا باحتساب هدف جريزمان في تونس

«فيفا» يرفض طلب فرنسا باحتساب هدف جريزمان في تونس
زيلينسكي: الدفاعات الأوكرانية أسقطت معظم الصواريخ الروسية

زيلينسكي: الدفاعات الأوكرانية أسقطت معظم الصواريخ الروسية
حكومة الوحدة تعلن رفع «القوة القاهرة» عن عمليات الاستكشاف لإنتاج النفط والغاز في ليبيا

حكومة الوحدة تعلن رفع «القوة القاهرة» عن عمليات الاستكشاف لإنتاج النفط والغاز في...
مدافع منتخب البرتغال: مهمتنا صعبة أمام سويسرا

مدافع منتخب البرتغال: مهمتنا صعبة أمام سويسرا
مدرب إسبانيا: لن نغير فلسفتنا.. وستواجهنا مهمة صعبة أمام المغرب

مدرب إسبانيا: لن نغير فلسفتنا.. وستواجهنا مهمة صعبة أمام المغرب
«بوابة الوسط» تستعرض تفاصيل الأسبوع السادس من مسابقة الدوري الليبي بالأرقام

«بوابة الوسط» تستعرض تفاصيل الأسبوع السادس من مسابقة الدوري الليبي بالأرقام
عائلة بيليه تتحدث عن حقيقة الحالة الخطرة.. وابنته فلافيا: سئمنا تلقي التعازي

عائلة بيليه تتحدث عن حقيقة الحالة الخطرة.. وابنته فلافيا: سئمنا تلقي التعازي
تأخير الشيخوخة وتحسين الهضم.. تعرف إلى فوائد بلسم الليمون

تأخير الشيخوخة وتحسين الهضم.. تعرف إلى فوائد بلسم الليمون
أستراليا تبني تلسكوبا تصفه بأنه من الأقوى في العالم

أستراليا تبني تلسكوبا تصفه بأنه من الأقوى في العالم
هل الموز فاكهة مناسبة للشتاء؟

هل الموز فاكهة مناسبة للشتاء؟
«هيومن رايتس ووتش» تنشر شهادات مروعة لمحتجزين سابقين في زنازين «الكانيات»

«هيومن رايتس ووتش» تنشر شهادات مروعة لمحتجزين سابقين في زنازين «الكانيات»
كاركاتير خيري- تركيا تستعد لإطلاق عملية عسكرية شمال سورية

كاركاتير خيري- تركيا تستعد لإطلاق عملية عسكرية شمال سورية
كل ما تحتاج معرفته عن الفيروس المخلوي التنفسي

كل ما تحتاج معرفته عن الفيروس المخلوي التنفسي
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
«النواب» يعقد جلسة في بنغازي
«النواب» يعقد جلسة في بنغازي
انطلاق جلسة «النواب» لمناقشة مشروع قانون المحكمة الدستورية
انطلاق جلسة «النواب» لمناقشة مشروع قانون المحكمة الدستورية
«النواب» يقر نقل تبعية الجريدة الرسمية إليه
«النواب» يقر نقل تبعية الجريدة الرسمية إليه
عقيلة: الحبري كان وطنيا ونزيها وحريصا على المال العام لدرجة البخل
عقيلة: الحبري كان وطنيا ونزيها وحريصا على المال العام لدرجة البخل
بليحق: «النواب» يقر بـ«الأغلبية» قانون المحكمة الدستورية
بليحق: «النواب» يقر بـ«الأغلبية» قانون المحكمة الدستورية
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
بدء صيانة قصر المنار في بنغازي (صور)
بدء صيانة قصر المنار في بنغازي (صور)...
مجلس النواب يقر قانون الرواتب الموحد
مجلس النواب يقر قانون الرواتب الموحد...
حكومة الدبيبة توجه بصرف 6 أشهر من منحة الزوجة قبل نهاية نوفمبر
حكومة الدبيبة توجه بصرف 6 أشهر من منحة الزوجة قبل نهاية ......
الدبيبة يوجه وزارة المالية بصرف رواتب شهري أكتوبر ونوفمبر معا
الدبيبة يوجه وزارة المالية بصرف رواتب شهري أكتوبر ونوفمبر ......
مجلس النواب يقيل الحبري من منصبه بالمصرف المركزي
مجلس النواب يقيل الحبري من منصبه بالمصرف المركزي...
المزيد
برعاية الحويج.. انطلاق ملتقى ليبيا الدولي للتأمين
برعاية الحويج.. انطلاق ملتقى ليبيا الدولي للتأمين...
«التعليم» تتحرك بعد رصد حالات ترك تلاميذ أمام المدارس عقب نهاية اليوم الدراسي
«التعليم» تتحرك بعد رصد حالات ترك تلاميذ أمام المدارس عقب ......
ميزانية 2022.. محور مشاورات عقيلة وعلي القطراني
ميزانية 2022.. محور مشاورات عقيلة وعلي القطراني...
بليحق: «النواب» يقر بـ«الأغلبية» قانون المحكمة الدستورية
بليحق: «النواب» يقر بـ«الأغلبية» قانون المحكمة الدستورية...
عقيلة: الحبري كان وطنيا ونزيها وحريصا على المال العام لدرجة البخل
عقيلة: الحبري كان وطنيا ونزيها وحريصا على المال العام لدرجة ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط