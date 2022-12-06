ميزانية 2022.. محور مشاورات عقيلة وعلي القطراني

القاهرة - بوابة الوسط

بحث رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، اليوم الثلاثاء، مع نائب رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب، علي القطراني، قانون الميزانية العامة للدولة للعام 2022.

وتطرق اللقاء الذي عُقد بمكتب عقيلة في مدينة بنغازي، إلى عديد الملفات الخدمية ذات العلاقة بالمواطن، حيث حض رئيس مجلس النواب في هذا السياق على ضرورة توفير احتياجات المواطن المتمثلة في الغذاء والدواء والكهرباء، حسب بيان صادر عن الحكومة.

وأكد عقيلة «دعمه الكامل» للحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا، و«ثقته في قدرتها على تحقيق تطلعات الليبيين في إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية نزيهة وشفافة في أقرب الآجال»، حسب البيان.

وأشار البيان إلى تأكيد علي القطراني «حرص الحكومة على تنفيذ المهام الموكلة إليها بما يخدم الشعب الليبي، إضافة إلى التزامها بتطبيق خططها وبرامجها ومبادراتها الرامية إلى النهوض بالاقتصاد الليبي».

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مجلس النواب يقر ميزانية 2022

ومنتصف يونيو، أقر مجلس النواب بالإجماع، خلال جلسته المنعقدة في سرت، قانون الميزانية العامة للدولة للعام 2022.

وقال الناطق باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق في بيان مقتضب: «جرى بالإجماع إقرار قانون الميزانية العامة للدولة للعام 2022»، وتبلغ قيمة الميزانية 89 مليارًا و689 مليونًا و376 ألف دينار ليبي.

وأحالت الحكومة المكلفة من مجلس النواب في مايو الماضي، مشروع ميزانية العام 2022 إلى مجلس النواب لمناقشته، ومن ثم إقراره، واقترحت الحكومة ميزانية تبلغ قيمتها الإجمالية 94 مليارًا و830 مليونًا و515 ألفًا و200 دينار ليبي، وتتوزع على أربعة أبواب.

ويتعلق الباب الأول بالرواتب وما في حكمها وخصص له 41 مليارًا و778 مليونًا و145 ألفًا و200 دينار، فيما خصص للباب الثاني المتعلق بالنفقات التسييرية والتشغيلية 8 مليارات و677 مليونًا و370 ألفًا، وكان نصيب الباب الثالث الخاص بمشروعات وبرامج التنمية وإعادة الإعمار 17 مليارًا و700 مليون، أما نفقات الدعم، وهي الباب الرابع من الميزانية، فخصص لها 26 مليارًا و675 مليونًا.