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تاجاني للمنقوش: إيطاليا في الطليعة من أجل استقرار ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط السبت 03 ديسمبر 2022, 10:25 مساء
تاجاني للمنقوش: إيطاليا في الطليعة من أجل استقرار ليبيا
من لقاء المنقوش وتاجاني في روما، 3 ديسمبر 2022. (حساب تاجاني على تويتر)
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كشف وزير خارجية إيطاليا أنطونيو تاجاني، اليوم السبت، محاور مناقشاته مع وزيرة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة نجلاء المنقوش في العاصمة الإيطالية روما، حيث تشارك الوزيرة الليبية في اجتماعات «حوارات المتوسط».

وقال تاجاني في تغريدة على حسابه على موقع «تويتر»، إن اللقاء ركز ثلاثة محاور هي محاربة الاتجار بالبشر، والهجرة غير الشرعية وتعزيز التعاون الثنائي، مؤكدا أن «إيطاليا في الطليعة من أجل تحقيق الاستقرار في ليبيا».

وفي وقت سابق، قالت وزارة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة في بيان، إن المنقوش بحثت مع نظيرها الإيطالي مسألة «دعم روما لعقد الانتخابات في أقرب وقت ممكن». وتناول الاجتماع العلاقات بين روما وطرابلس، وسبل تطويرها وتعزيزها.

وتطرق الاجتماع إلى إمكانية عقد الانتخابات «كونها الحل الأمثل للاستقرار في ليبيا والاستقرار في دول الجوار والبحر المتوسط»، وفق البيان. كما تناولت المنقوش وتاجاني المستجدات وتطورات الأوضاع الإقليمية والدولية، إضافة إلى ملف الهجرة غير الشرعية، ودور إيطاليا في «دعم استقرار ليبيا والتعاون في المجالات الاقتصادية والطاقة».

- ميلوني للمنقوش: إيطاليا تسعى لتعزيز الشراكة مع ليبيا في مجال الطاقة
- المنقوش تبحث مع وزير خارجية إيطاليا دعم روما عقد الانتخابات في أقرب وقت
- المنقوش: ليبيا مستعدة لدعم مبادرة إيطاليا في تطوير الزراعة وإمدادات الطاقة
- نقاشات في روما حول الوضع الليبي بمشاركة أورلاندو ووليامز
- بمشاركة المنقوش.. انطلاق فعاليات «حوارات المتوسط» في روما

ماذا دار خلال لقاء المنقوش وميلوني؟
وخلال لقاء مع المنقوش، أكدت رئيس الحكومة الإيطالية جورجيا ميلوني، سعي إيطاليا لزيادة أوجه الشراكة والتعاون مع ليبيا في مختلف المجالات ومنها الطاقة والاقتصاد والصحة، وتعزيز التنسيق المشترك في التعامل مع عدد من الملفات والقضايا الأخرى ذات الاهتمام.

وتناول لقاء المنقوش وميلوني «عمق علاقات الصداقة بين ليبيا وإيطاليا، والتأكيد على أهمية الدور الإيطالي في دعم الاستقرار بليبيا»، وفق بيان صادر عن وزارة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة.

انطلاق فعاليات «حوارات المتوسط» في روما
وبدأت أمس الجمعة، النسخة الثامنة من فعاليات «حوارات المتوسط»، وهي المبادرة السنوية التي تُروِّج لها وزارة الخارجية الإيطالية والمعهد الإيطالي للدراسات الدولية، والتي تُعقد في روما منذ العام 2015.

وخلال الفعاليات، يناقش أكثر من 200 متحدث من 60 دولة عددا كبيرا من الموضوعات في 40 جلسة، مرتبطة أيضا بتداعيات الحرب في أوكرانيا على المنطقة خصوصا مسألتي الطاقة والأمن الغذائي.

من لقاء المنقوش وتاجاني في روما، 3 ديسمبر 2022. (حساب تاجاني على تويتر)
من لقاء المنقوش وتاجاني في روما، 3 ديسمبر 2022. (حساب تاجاني على تويتر)
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