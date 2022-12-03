ميلوني للمنقوش: إيطاليا تسعى لتعزيز الشراكة مع ليبيا في مجال الطاقة

القاهرة - بوابة الوسط

أكدت رئيس الحكومة الإيطالية جورجيا ميلوني، اليوم السبت، سعي إيطاليا لزيادة أوجه الشراكة والتعاون مع ليبيا في مختلف المجالات ومنها الطاقة والاقتصاد والصحة، وتعزيز التنسيق المشترك في التعامل مع عدد من الملفات والقضايا الأخرى ذات الاهتمام.

جاء ذلك خلال لقاء ميلوني مع وزيرة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة نجلاء المنقوش، على هامش مشاركتها في اجتماعات «حوارات المتوسط» المنعقدة بالعاصمة الإيطالية روما منذ أمس الجمعة، وفق بيان صادر عن وزارة الخارجية.

وتناول لقاء المنقوش وميلوني «عمق علاقات الصداقة بين ليبيا وإيطاليا، والتأكيد على أهمية الدور الإيطالي في دعم الاستقرار بليبيا»، وفق البيان.

لقاء المنقوش مع تاجاني

وفي وقت سابق، اجتمعت المنقوش مع نظيرها الإيطالي أنطونيو تاجاني، لبحث مسألة «دعم روما لعقد الانتخابات في أقرب وقت ممكن». وتناول الاجتماع، العلاقات بين روما وطرابلس، وسبل تطويرها وتعزيزها، حسب ما ذكرت وزارة الخارجية في بيان.

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وقالت الوزارة إن الاجتماع بحث إمكانية عقد الانتخابات «كونها الحل الأمثل للاستقرار في ليبيا والاستقرار في دول الجوار والبحر المتوسط». كما تناولت المنقوش وتاجاني المستجدات وتطورات الأوضاع الإقليمية والدولية، إضافة إلى ملف الهجرة غير الشرعية، ودور إيطاليا في «دعم استقرار ليبيا والتعاون في المجالات الاقتصادية والطاقة».

انطلاق فعاليات «حوارات المتوسط» في روما

وبدأت أمس الجمعة، النسخة الثامنة من فعاليات «حوارات المتوسط»، وهي المبادرة السنوية التي تُروِّج لها وزارة الخارجية الإيطالية والمعهد الإيطالي للدراسات الدولية، والتي تُعقد في روما منذ العام 2015.

وخلال الفعاليات، يناقش أكثر من 200 متحدث من 60 دولة عددا كبيرا من الموضوعات في 40 جلسة، مرتبطة أيضا بتداعيات الحرب في أوكرانيا على المنطقة خصوصا مسألتي الطاقة والأمن الغذائي.