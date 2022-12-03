المنقوش تبحث مع وزير خارجية إيطاليا دعم روما عقد الانتخابات في أقرب وقت

القاهرة - بوابة الوسط

اجتمعت وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة نجلاء المنقوش مع نظيرها الإيطالي أنطونيو تاجاني اليوم السبت، وبحثا مسألة «دعم روما لعقد الانتخابات في أقرب وقت ممكن».

وتناول الاجتماع الذي عقد على هامش مشاركة المنقوش في اجتماعات «حوار المتوسط» بروما، العلاقات بين روما وطرابلس، وسبل تطويرها وتعزيزها، حسبما ذكرت وزارة الخارجية في بيان.

الانتخابات الحل الأمثل للاستقرار في ليبيا ومنطقة المتوسط

وقالت الوزارة الاجتماع بحث إمكانية عقد الانتخابات «كونها الحل الأمثل للاستقرار في ليبيا والاستقرار في دول الجوار والبحر المتوسط».

- المنقوش: ليبيا مستعدة لدعم مبادرة إيطاليا في تطوير الزراعة وإمدادات الطاقة

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كما تناولت المنقوش وتاجاني المستجدات وتطورات الأوضاع الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى ملف الهجرة غير الشرعية، ودور إيطاليا في «دعم استقرار ليبيا والتعاون في المجالات الاقتصادية والطاقة».

قبل ذلك، قالت المنقوش إن ليبيا مستعدة لدعم «المبادرة الإيطالية في تطوير مجال الزراعة وإمدادات الطاقة، لتكون جزءًا من الحل في منطقة المتوسط»، وذلك خلال مشاركتها اليوم الثاني من جلسات «حوار المتوسط» المنعقدة في روما، والتي ناقشت اليوم السبت أزمة الغذاء التي يشهدها العالم.

جانب من لقاء المنقوش مع نظيرها الإيطالي أنطونيو تاجاني، روما، 3 ديسمبر 2022 (وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة)