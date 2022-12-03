وزارة العمل تبحث تنفيذ برنامج تدريبي كبير للأيدي العاملة

القاهرة - بوابة الوسط

بحثت وزارة العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية مع وزارة التعليم التقني وضع أسس ونقاط إلتقاء وتأطيرها المذكرات والاتفاقيات المشتركة لتأسيس برنامج تدريبي كبير لخلق مهن وحرف وإدخالها بسوق العمل.

حضر الاجتماع، أول من أمس الخميس، مدير إدارة التدريب بوزارة العمل والتأهيل، ووكيل وزارة التعليم التقني ومدير إدارة الموارد البشرية والتدريب، وفق الصفحة الرسمية للوزارة بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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كما ناقش الجانبان العديد من النقاط التي تتلاقى بها الوزارتان للعمل على تنفيذها.

من اجتماع مسؤولي وزارتي العمل والتأهيل والتعليم التقني بحكومة الوحدة الوطنية يوم الخميس 1 ديسمبر 2022. (وزارة العمل)