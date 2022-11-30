Atwasat

حبس مسؤول سابق ببعثة ليبيا لدى أوكرانيا صرف مكافآت الموفدين ورسوم دراسة لغير المستحقين

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 30 نوفمبر 2022, 08:20 صباحا
حبس مسؤول سابق ببعثة ليبيا لدى أوكرانيا صرف مكافآت الموفدين ورسوم دراسة لغير المستحقين
النائب العام الصديق الصور، (أرشيفية: مكتب النائب العام)
alwasat radio

أمرت النيابة العامة بحبس مساعد الملحق الثقافي السابق ببعثة ليبيا لدى أوكرانيا، لصرفه مصاريف الإيفاد للدراسة في الخارج كمكآفات لأشخاص انقطعوا عن الدراسة في الدولة المعتمدين لديها، وتسليمه القيم المالية المقابلة لمكافآت الموفدين، ورسوم الدراسة لأشخاص لا تتوفر المعاملات الإدارية والمالية التي تفيد التحاقهم بإحدى الجامعات في الساحة، واستحقاقهم المبالغ المالية التي تسلموها.

وعمل المتهم في البعثة خلال الفترة من العام 2015 وحتى العام 2019، حيث اكتشف المحقق «اجتراءه على الأموال العامة»، وتعمده إساءة استعمال سلطات الوظيفة المسندة إليه بقصد تحقيق نفع غير مشروع»، حيث تسببت تجاوزاته في «صرف مئات الآلاف من النقد الأجنبي» في غير محلها، حسب بيان مكتب النائب العام على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الأربعاء.

وأشار البيان إلى أن هذه التحقيقات تأتي إلحاقًا بإجراءات بحث إساءة سلطة إدارة الأموال العمومية المخصصة لتسيير أعمال البعثة الليبية في أوكرانيا خلال السنوات الماضية.

حبس 3 رؤساء سابقين للبعثة في أوكرانيا
وفي 12 أكتوبر الماضي، قررت النيابة العامة حبس ثلاثة رؤساء سابقين للبعثة بتهمة الاستيلاء على المال العام، خلال الفترة من العام 2012 حتى 2019، بعدما كشف تقرير فحص ومراجعة عملهم الإداري والمالي «تعديهم على مخصصات تقديم الخدمة الطبية والإيفاد للدراسة في الدولة المعتمد لديها؛ وغيرهما من المخصصات».

- حبس 3 رؤساء سابقين لبعثة ليبيا إلى أوكرانيا بتهمة الاستيلاء على المال العام
- حبس مسؤول الملف الصحي ببعثة ليبيا في أوكرانيا
- حبس القائم السابق بأعمال بعثة ليبيا لدى أوكرانيا

وشملت وقائع الفساد، «تحديد أوجه التصرف في قيمة الأموال على غير الوجهة التي قصد من خلالها تحقيق مصلحة عامة، مما ترتب عنه الإضرار بمستحقي الخدمة، ممن أوجب القانون على البعثة رعايتهم، وإلحاق ضرر جسيم بالمال العام، وتحصيل مئات الآلاف من النقد الأجنبي لأنفسهم ولغيرهم بالمخالفة للتشريعات الناظمة للعمل المالي، وضوابط صيانة المال العام».

حبس القائم بالأعمال السابق ومسؤول الملف الصحي في البعثة
وطالت التحقيقات المسؤول الصحي في بعثة ليبيا لدى أوكرانيا، حيث وجهت النيابة العامة له تهمة إلحاق ضرر جسيم بالمال العام، من خلال صرف مستحقات مالية، عبر استعمال أختام مصطنعة ومقلدة نُسبت إلى عدد من المستشفيات، ثم أمرت بحبسه احتياطيات، وفق بيان صدر في الثامن من نوفمبر الماضي.

وفي 17 من الشهر نفسه، وجهت النيابة العامة بحبس القائم بأعمال البعثة خلال الفترة من العام 2018 حتى العام 2020، بتهمة الإضرار بالمال العام، إذ أظهرت التحقيقات «انحراف الموظف عن مسلمات الوظيفة القيادية المسندة إليه، بتخليه عن إعمال قواعد حماية المال العام وضوابطها، فسبب إخلاله اضطرابًا إداريًا وماليًا»، كما أن إجراءاته «هيأت لتابعيه ارتكاب أنماط إساءة ترتب عليها الحصول على منافع غير جائزة قانونًا، فضلًا عن تعمده اتخاذ إجراءات نشأ عنها إلحاق ضرر جسيم بالمال العام».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

وفاة الزعيم الصيني السابق جيانغ زيمين

وفاة الزعيم الصيني السابق جيانغ زيمين
الخارجية الأميركية توافق على صفقة محتملة لبيع نظام مضاد للطائرات المسيرة لقطر

الخارجية الأميركية توافق على صفقة محتملة لبيع نظام مضاد للطائرات المسيرة لقطر
بلغت خسائرها 2.2 مليار يورو.. مداهمات في 14 دولة أوروبية للتحقيق في عملية احتيال

بلغت خسائرها 2.2 مليار يورو.. مداهمات في 14 دولة أوروبية للتحقيق في عملية احتيال
كأس العالم 2022: إنجلترا وأميركا إلى دور الـ16 (صور)

كأس العالم 2022: إنجلترا وأميركا إلى دور الـ16 (صور)
خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: نجاح تنظيم بطولة كأس العالم في قطر

خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: نجاح تنظيم بطولة كأس العالم في قطر
«فيفا»: رونالدو لم يلمس كرة الهدف الأول للبرتغال (صور)

«فيفا»: رونالدو لم يلمس كرة الهدف الأول للبرتغال (صور)
نيمار لم يتعاف من إصابته ولن يشارك أمام الكاميرون

نيمار لم يتعاف من إصابته ولن يشارك أمام الكاميرون
مشجعون أجانب «ينغمسون» في الثقافة العربية بمونديال قطر

مشجعون أجانب «ينغمسون» في الثقافة العربية بمونديال قطر
كاركاتير حليم - 29 نوفمبر .. اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني

كاركاتير حليم - 29 نوفمبر .. اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني
الدبيبة: قادة الأجسام التشريعية والاستشارية ضاقوا ذرعا مما حققته حكومة الوحدة أمام فشلهم

الدبيبة: قادة الأجسام التشريعية والاستشارية ضاقوا ذرعا مما حققته حكومة الوحدة ...
كاركاتير خيري - من يستحوذ على الكرسي!

كاركاتير خيري - من يستحوذ على الكرسي!
النيابة العامة تثبت وجود «برومات البوتاسيوم» في 27 عينة دقيق.. وتغلق 232 مخبزا

النيابة العامة تثبت وجود «برومات البوتاسيوم» في 27 عينة دقيق.. وتغلق 232 مخبزا
حوارات للتاريخ.. سياسيون واقتصاديون ومثقفون

حوارات للتاريخ.. سياسيون واقتصاديون ومثقفون
الحبري: الوظيفة زائلة وكل ما كتب عني «افتراءات».. وأشكر عقيلة صالح

الحبري: الوظيفة زائلة وكل ما كتب عني «افتراءات».. وأشكر عقيلة صالح
نصية: 1000 دينار الحد الأدنى للراتب خارج الملاك الوظيفي

نصية: 1000 دينار الحد الأدنى للراتب خارج الملاك الوظيفي
فروض لعبة دعم المعارضة للأنظمة السياسية

فروض لعبة دعم المعارضة للأنظمة السياسية
مجلس الدولة يتمسك بصحة إجراءات اختيار النائب العام

مجلس الدولة يتمسك بصحة إجراءات اختيار النائب العام
«تشاتام هاوس» عن مفاوضات عقيلة والمشري: الاتفاق بين شخصين لن يكون كافيًا

«تشاتام هاوس» عن مفاوضات عقيلة والمشري: الاتفاق بين شخصين لن يكون كافيًا
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
ربع مليون باحث عن العمل في ليبيا.. ونسب البطالة بين 19% و30%
ربع مليون باحث عن العمل في ليبيا.. ونسب البطالة بين 19% و30%
انخفاض اليورو أمام الدينار في السوق الموازية
انخفاض اليورو أمام الدينار في السوق الموازية
المنفي يصل طرابلس بعد مشاركته في أعمال لجنة حوض بحيرة تشاد
المنفي يصل طرابلس بعد مشاركته في أعمال لجنة حوض بحيرة تشاد
وزارة الصحة تعلن موعد صرف المرتبات طبقا للجدول الموحد
وزارة الصحة تعلن موعد صرف المرتبات طبقا للجدول الموحد
إيطاليا تستقبل 114 لاجئا من ليبيا
إيطاليا تستقبل 114 لاجئا من ليبيا
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
بدء صيانة قصر المنار في بنغازي (صور)
بدء صيانة قصر المنار في بنغازي (صور)...
مجلس النواب يقر قانون الرواتب الموحد
مجلس النواب يقر قانون الرواتب الموحد...
حكومة الدبيبة توجه بصرف 6 أشهر من منحة الزوجة قبل نهاية نوفمبر
حكومة الدبيبة توجه بصرف 6 أشهر من منحة الزوجة قبل نهاية ......
مجلس النواب يقيل الحبري من منصبه بالمصرف المركزي
مجلس النواب يقيل الحبري من منصبه بالمصرف المركزي...
الدبيبة يوجه وزارة المالية بصرف رواتب شهري أكتوبر ونوفمبر معا
الدبيبة يوجه وزارة المالية بصرف رواتب شهري أكتوبر ونوفمبر ......
المزيد
انطلاق أعمال اللجان الثنائية بين الوزراء والمسؤولين الليبيين ونظرائهم التونسيين
انطلاق أعمال اللجان الثنائية بين الوزراء والمسؤولين الليبيين......
ملفات اقتصادية وسياسية وأمنية على طاولة مباحثات الدبيبة وقيس سعيد
ملفات اقتصادية وسياسية وأمنية على طاولة مباحثات الدبيبة وقيس......
إحالة منحة الزوجة والبنات عن 6 أشهر إلى حساب «الشؤون الاجتماعية»
إحالة منحة الزوجة والبنات عن 6 أشهر إلى حساب «الشؤون ......
إيطاليا تستقبل 114 لاجئا من ليبيا
إيطاليا تستقبل 114 لاجئا من ليبيا...
وزارة الصحة تعلن موعد صرف المرتبات طبقا للجدول الموحد
وزارة الصحة تعلن موعد صرف المرتبات طبقا للجدول الموحد...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط