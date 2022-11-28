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محاكمة الدواعش في مصراتة: القاضي يستمع لأقوال المتهمين والقادة الميدانيين

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 28 نوفمبر 2022, 01:52 مساء
محاكمة الدواعش في مصراتة: القاضي يستمع لأقوال المتهمين والقادة الميدانيين
المتهمون في قفص الاتهام خلال جلسة محكمة الاستئناف بمدينة مصراتة، 27 نوفمبر 2022. (فيسبوك)
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واصلت محكمة الاستئناف مصراتة جلسات محاكمة الدواعش بمدينة مصراتة، بحضور عدد كبير من قادة ومقاتلي وجرحى وأهالي شهداء البنيان المرصوص رجالاً ونساءً. 

واستمع القاضي خلال جلسة عقدت، أمس الأحد، إلى أقوال 12 متهمًا من عناصر تنظيم «داعش» السابقين علاوة على القادة الميدانيين والشهود والمدافعين عن أهالي شهداء قوات البنيان.

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وخلال جلسة الأحد، طلب محامي المتهمين جلسة سرية بدعوى أن المتهمين خائفين من الحضور، لكن المحكمة رفضت هذا الطلب، فيما طلب محامي قوات البنيان المرصوص عدالة ناجزة وإصدار الحكم والقصاص من المتهمين، وقرر رئيس المحكمة تأجيل جلسة المحاكمة إلى يوم 25 ديسمبر المقبل لطلب محامي المتهمين لتقديم الدفاع.

الجلسة الرابعة لمحاكمة الدواعش
وفي أغسطس الماضي، عقدت محكمة الاستئناف مصراتة الجلسة الرابعة لمحاكمة أكثر من خمسين متهمًا بالانتماء إلى تنظيم «داعش»، بينهم القيادي فوزي العياط، واستمع القاضي خلال الجلسة إلى أقوال محامي المتهمين، وكذلك أقوال شهود العيان في مجموعة التهم الموجهة إلى عناصر التنظيم؛ لتسجيلها ضمن ملف القضية من أجل البت في الحكم لاحقًا.

وفي 5 مايو العام 2016، انطلقت عملية «البنيان المرصوص»، التي أفضت إلى تحرير سرت ووسط ليبيا من تنظيم «داعش»، بعدما استمرت العملية لمدة سبعة أشهر، وانتهت في السادس من ديسمبر من العام نفسه بالقضاء على التنظيم، وإنقاذ الكثير من المدنيين الذين ظلوا عالقين خلال الاشتباكات.

هيئة المحكمة خلال جلسة محكمة الاستئناف بمدينة مصراتة، 27 نوفمبر 2022. (فيسبوك)
هيئة المحكمة خلال جلسة محكمة الاستئناف بمدينة مصراتة، 27 نوفمبر 2022. (فيسبوك)
المتهمون في قفص الاتهام خلال جلسة محكمة الاستئناف بمدينة مصراتة، 27 نوفمبر 2022. (فيسبوك)
المتهمون في قفص الاتهام خلال جلسة محكمة الاستئناف بمدينة مصراتة، 27 نوفمبر 2022. (فيسبوك)
أحد المتهمين في قفص الاتهام خلال جلسة محكمة الاستئناف بمدينة مصراتة، 27 نوفمبر 2022. (فيسبوك)
أحد المتهمين في قفص الاتهام خلال جلسة محكمة الاستئناف بمدينة مصراتة، 27 نوفمبر 2022. (فيسبوك)
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