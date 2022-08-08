شاهد في «وسط الخبر»: محاكمة عناصر «داعش» في مصراتة.. ملاءمة القوانين وضمانات العدالة

القاهرة - بوابة الوسط

سلطت الحلقة الجديدة من برنامج «وسط الخبر» على قناة «الوسط» (WTV)، الإثنين، الضوء على جلسة المحاكمة العلنية التي عقدت اليوم لعناصر تنظيم «داعش»، بمقر المباحث الجنائية في مدينة مصراتة.

وحددت محكمة الاستئناف العليا مصراتة يوم 25 سبتمبر المقبل موعدًا للنطق بالحكم في القضية، بعدما مثل أمامها اليوم أكثر من خمسين متهمًا، جميعهم ليبيون، بالانتماء إلى تنظيم «داعش»، جرى القبض عليهم في مناطق مختلفة من البلاد.

مشاهد حصرية

وعرض البرنامج لقطات حصرية من داخل قاعة المحكمة اليوم، حيث ظهر عناصر التنظيم وهم يرتدون البذلات الزرقاء، ويستمعون إلى المدعين والمحامين، وسط إجراءات أمنية مشددة.

وعقدت جلسة اليوم بحضور محامي عدد من المتهمين، والنشطاء والحقوقيين والإعلاميين، إلى جانب أهالي وأسر ضحايا التنظيم (أولياء الدم)، الذين طالبوا عبر محاميهم بإنزال أقسى العقوبة بحق المتهمين.

ووصف مراسل «الوسط» أجواء جلسة المحاكمة، والإجراءات الأمنية المصاحبة والاهتمام الإعلامي والحقوقي. كما طالب عدد من أسر الضحايا، في أحاديث على هامش جلسة المحاكمة، بتوقيع أشد عقوبة على المتهمين.

تساؤلات وتخوفات

المحاكمة نفسها تثير تساؤلات داخلية وخارجية من ناحية القانون، فلا تزال هذه القضايا تعالج وفق الإجراءات الجنائية العادية، فلا يوجد في ليبيا قانون خاص لمكافحة الإرهاب، وهو ما يخالف قرار مجلس الأمن العام 2001، الذي اشترط سن تشريعات خاصة بمكافحة الإرهاب، وهي القضية التي تحدث عنها الحقوقي حمد الخراز، المهتم بالشأن الليبي عبدالعظيم البشتي.

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