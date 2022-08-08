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بدء جلسة محاكمة عناصر «داعش» في مصراتة

مصراتة - بوابة الوسط: أحمد التومي الإثنين 08 أغسطس 2022, 02:00 مساء
بدء جلسة محاكمة عناصر «داعش» في مصراتة
المتهمون من عناصر تنظيم داعش الذين يحاكمون في مصراتة، 8 أغسطس 2022، (بوابة الوسط: تصوير: أحمد التومي)
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عقدت محكمة الاستئناف العليا مصراتة بمقر المباحث الجنائية في المدينة، صباح اليوم الإثنين، الجلسة الرابعة لمحاكمة أكثر من خمسين متهما بالانتماء إلى تنظيم «داعش»، بينهم القيادي فوزي العياط. 

واستمع القاضي خلال الجلسة إلى أقوال محامي المتهمين، وكذلك أقوال شهود العيان في مجموعة التهم الموجهة إلى عناصر التنظيم؛ لتسجيلها ضمن ملف القضية من أجل البت في الحكم لاحقا.

وحضر الجلسة عدد من أهالي وأسر ضحايا التنظيم، ونشطاء وحقوقيون من مدينة مصراتة، إضافة إلى عدد من مقاتلي عملية «البنيان المرصوص» الذين خاضوا حرب تحرير مدينة سرت من التنظيم الإرهابي.

وفي 5 مايو العام 2016، انطلقت عملية «البنيان المرصوص»، التي أفضت إلى تحرير سرت ووسط ليبيا من تنظيم «داعش»، بعدما استمرت العملية لمدة سبعة أشهر، وانتهت في السادس من ديسمبر من العام نفسه بالقضاء على التنظيم، وإنقاذ الكثير من المدنيين الذين ظلوا عالقين خلال الاشتباكات.

محاكمة عناصر تنظيم داعش في محكمة الاستئناف العليا مصراتة، 8 أغسطس 2022، (بوابة الوسط: تصوير: أحمد التومي)
محاكمة عناصر تنظيم داعش في محكمة الاستئناف العليا مصراتة، 8 أغسطس 2022، (بوابة الوسط: تصوير: أحمد التومي)
المتهمون في القضية، 8 أغسطس 2022، (بوابة الوسط: تصوير: أحمد التومي)
المتهمون في القضية، 8 أغسطس 2022، (بوابة الوسط: تصوير: أحمد التومي)
محاكمة عناصر تنظيم داعش في محكمة الاستئناف العليا مصراتة، 8 أغسطس 2022، (بوابة الوسط: تصوير: أحمد التومي)
محاكمة عناصر تنظيم داعش في محكمة الاستئناف العليا مصراتة، 8 أغسطس 2022، (بوابة الوسط: تصوير: أحمد التومي)
محاكمة عناصر تنظيم داعش في محكمة الاستئناف العليا مصراتة، 8 أغسطس 2022، (بوابة الوسط: تصوير: أحمد التومي)
محاكمة عناصر تنظيم داعش في محكمة الاستئناف العليا مصراتة، 8 أغسطس 2022، (بوابة الوسط: تصوير: أحمد التومي)
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