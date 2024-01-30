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«الداخلية» توضح لقناة «الوسط» أسباب منع حضور الجمهور مباريات المجموعة الأولى

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 30 يناير 2024, 12:49 صباحا
«الداخلية» توضح لقناة «الوسط» أسباب منع حضور الجمهور مباريات المجموعة الأولى
الناطق باسم وكيل وزارة الداخلية يتحدث مع برنامج «في التسعين» عبر قناة الوسط «Wtv»، الإثنين 29 يناير 2024 (لقطة مثبتة من الفيديو)
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قال الناطق باسم وكيل وزارة الداخلية بالحكومة المكلفة من مجلس النواب عوض العدولي إن قرار حرمان الجمهور من حضور مباريات المجموعة الأولى للدوري الليبي لكرة القدم، جاء بسبب «ملاحظة بعض الكلمات الخارجة عن الأخلاق والعادات والتقاليد» خلال المباريات التي أجريت خلال الفترة الأخيرة.

قرار حرمان الجمهور من حضور المباريات في المجموعة الأولى
وأصدرت وزارة الداخلية قرارًا بمنع حضور الجماهير المباريات، «حفاظًا على الأمن الداخلي»، وهو ما يعني أن مباراة الهلال السوداني وبترو أتلتيكو الأنجولي سوف تُقام من دون جمهور.

وكان الفريق السوداني قرر خوض مباراة بترو أتلتيكو في الجولة الخامسة من دور مجموعات الأندية الافريقية على ملعب شهداء بنينا بمدينة بنغازي، بدلا من تنزانيا للاستفادة حضور الجمهور السوداني المتواجد بكثرة في ليبيا.

وقال العدولي، في مداخلة مع برنامج «في التسعين» عبر قناة الوسط «Wtv»، إن القرار يرجع إلى «الجانب الأمني والمحافظة على الأخلاقيات»، و«حفاظا على أمن وسلامة متابعي كافة الرياضات التي تحتضنها مدينة بنغازي».

وأشارت وزارة الداخلية في قرار منع الجمهور إلى أنها «لاحظت في بعض المباريات تعصبا ومشاجرات، انعكست سلبًا على أمن المواطن، ولها تأثير على النسيج الاجتماعي والانحياز الواضح من بعض المكونات الاجتماعية للأندية الرياضية».

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هل تتراجع وزارة الداخلية عن قرار حرمان الجمهور؟
وبشأن إمكانية التراجع عن القرار، ربط العدولي هذه الخطوة بوضع الاتحاد الليبي لكرة القدم «ضوابط وقوانين صارمة» تمنع تكرار الأسباب التي قادت إلى ذلك، مشيرا إلى أن دور وزارة الداخلية هو «منع الجريمة قبل وقوعها».

وتابع: «لابد أن تكون هناك رسالة واضحة وصريحة حتى تجرى معالجة هذه الأمور عن طريق الاتحاد الليبي لكرة القدم»، مشيرا إلى إرسال وكيل وزارة الداخلية خطابا إلى اتحاد الكرة بالأسباب والمظاهر التي رصدتها أجهزة الأمن.

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