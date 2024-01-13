أحمد سمير يوضح حقيقة هروبه من الأهلي بنغازي بسبب سوء المعاملة

بنغازي - بوابة الوسط

أوضح أحمد سمير لاعب فريق الأهلي بنغازي حقيقة ما تردد بشأن اتهامه بالهروب من النادي بسبب سوء المعاملة التي يلقاها فيه.

شائعات الهروب من الأهلي بنغازي غير صحيحة

وفي منشور له على تطبيق «إنستغرام» رد أحمد سمير على تلك الشائعات بقوله إنها غير صحيحة، وقال إنه نظرا لما تردد خلال الفترة الأخيرة من شائعات حول هروبه من الأهلي بنغازي فإنه يود توضيح الحقيقة.

وأعرب أحمد سمير عن كامل احترامه لنادي الأهلي بنغازي وإدارته وجماهيره وجهازه الفني، وأضاف أن حقيقة ما حدث تتمثل في تعرضه لإصابة في الركبة فقام بالتنسيق مع الجهاز الفني ومجلس الإدارة ليتوجه إلى مصر بهدف تلقي العلاج على يد الطبيب الخاص به.

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وشدد أحمد سمير على أن كل ما يتردد بشأن هروبه من الأهلي بنغازي بسبب المعاملة السيئة وسوء المعيشة غير صحيح، مؤكدا أنه ملتزم بعقده مع الأهلي بنغازي الذي يتشرف باللعب ضمن صفوفه.