جماهير المروج تلوح بالأفاعي في مدرجات الدوري الليبي الممتاز.. و«المسابقات» تنذر

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

وجه رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم، أحمد الباشا، إنذارا نهائيا لإدارة نادي المروج بسبب تلويح جمهور المروج بالأفاعي والثعابين داخل ملعب مباراة المروج والتعاون في الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم.

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ومن ضمن ما جاء في رسالة الباشا: «إن هذه الأفعال المتمثلة فى بالتلويح بالثعابين من قِبل جمهوركم داخل المدرجات، لمحاولة التأثير بها على مجريات المباراة، دفعتني إلى إنذاركم، وبشكل نهائي وللمرة الأخيرة، بالكف عن مثل هذه الأفعال المشينة».

جماهير المروج تمسك بالأفاعي في المدرجات. (فيسبوك)

خطاب لجنة المسابقات بخصوص واقعة جماهير المروج. (فيسبوك)